Sensasjonell fangst fra Nord-Trøndelag

Spisskatene er en fisk som vanligvis trives på dypt vann og som sjelden blir tatt på sportsfiskerutstyr. I romjula dro tvillingbrødrene Kristoffer og Jonas Skjervold (25) fra Trondheim og kompisen Even Eriksrud (23) fra Toten opp hele tre eksemplarer fra en kai nord i Trøndelag. Den største veide nesten 13 kilo.

Kristoffer Skjervold med spisskate nummer tre.

- Vi har nok opplevd noe helt utenom det vanlige, sier Kristoffer Skjervold til sportsfiskenettstedet Hooked.no.

De tre landet tre eksemplarer av den nokså sjeldne dypvannsarten på under en time. Til Nettavisen forteller Skjervold at de brukte makrell og hvitting som åte. Målet var å dra opp skate, enten piggskate eller spisskate.

Hører til sjeldenhetene



Det hører til sjeldenhetene at noen får spisskate under fiske fra land, og et så stort eksemplar som dette er aldri tidligere tatt fra land, skriver Hooked.

Norgesrekorden fra båt er rett over 16 kilo. Ifølge nettstedet skal det være første gang at noen får tre eksemplarer av denne arten fra land på samme fisketur.

Med agn på kroken

De tre sportsfiskerne var ute med agn på natten og forteller at det gikk mye i småhai fra starten av. Det var dårlig vær og de tre hadde ikke helt troen på storfangst. Etter å ha fisket i to timer, runnet det for første gang, og Jonas Skjervold satte tilslaget. Stangen fikk en kraftig bue, og det sto helt stille der ute. Samtidig runnet det på stanga til Even. Etter mye jobbing kom to spisskater til syne. Den ene var stor, den andre veldig stor, forteller Kristoffer Skjelvold til Hooked.no. Vel oppe ble den ene fisken veid til 7,9 kilo, den andre 12,9. Etter bilder og jubel ble de sluppet tilbake igjen. Så, 20 minutter senere, skjedde det igjen. Denne gangen var det tredjemann, Kristoffer, som fikk tilslaget. Hans spisskate ble veid til 5,94 kilo.

To levende spisskater blir fotografert før de blir sluppet ut igjen.

Sluppet ut igjen

- Vi synes det er greit å slippe dem ut igjen. Dette er fisker som godt tåler noen minutter på land. De har ikke svømmeblære. Trolig var de gamle også, sier Kristoffer Skjervold til Nettavisen.

Fakta: Spisskate

Spisskate er en bruskfiskart i skatefamilien. Den kan bli opptil halvannen meter lang. Hunnene er størst. Snuten er lang og spiss. Oversiden av kroppen er ru med store hudtenner. Også undersiden er ru. Den lever vanligvis dypere enn 200 meter i kystnære farvann fra Middelhavet og Nord-Afrika til Færøyene og Finnmark. (Kilde: Store norske leksikon)

- Hvor går neste fisketur?

- Jeg og Even skal tilbake til Østlandet og studier, så det blir nok litt gjeddefiske på isen og ørretfiske. På lengre sikt har vi også lyst til å dra til Island og prøve oss der, sier sportsfiskeren.

