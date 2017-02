Senterpartiet anklager Sanner for feilinformasjon

ANNONSE

– Hvor statsråden tar sine tall fra, det vet jeg ikke, sier Heidi Greni (Sp) til NTB.

Sanner viste til at regjeringen alt har vedtatt å flytte ut 630 statlige arbeidsplasser og hevder det er mer enn dobbelt så mange statlige arbeidsplasser som det regjeringen Senterpartiet satt i, fikk til. Men Greni viser til at Stortingets utredningsseksjon har kommet til at det ble vedtatt om lag 1.000 utflyttinger i perioden 2009–2013. En enstemmig kommunalkomité har sluttet seg til disse tallene.

– Det var ikke alle som er gjennomført. Det tar tid å flytte ut statlige arbeidsplasser, sier Greni.

Hun er glad for at regjeringen vil flytte ut enda flere arbeidsplasser, men er skuffet over at det foreløpig bare er en utredning.

Ifølge henne har det blitt 2.000 flere statlige arbeidsplasser i Oslo under den borgerlige regjeringen.