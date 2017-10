Ser du koden SSSS på flybilletten din, forbered deg på å bli grundig undersøkt

Med koden SSSS på flybilletten bør du beregne ekstra god til gjennom sikkerhetskontrollen.

Å vente i eviglang kø gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen er en pine, og ekstra ille om du har beregnet litt dårlig tid fram til gaten.

Om den mystiske koden SSSS står skrevet på boardingkortet ditt, kan du i så fall ha en utfordring.

Personer med denne koden er nemlig valg ut allerede før sikkerhetskontrollen til å gjennomgå en ekstra sjekk.

SSSS står for Secondary Security Screening Selection og er en prosedyre den amerikanske administrasjonen for transportsikkerhet har innført.

I’m SSSS on EVERY flight. Special treatment includes @TSA feeling & squeezing you & every single item in the luggage pic.twitter.com/O2K5KPx0Zt