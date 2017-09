Setter norsk rekord i bompenger. Jensen vil ikke be velgerne om unnskyldning

Vi har ingen ting å skamme oss over, mener Frp-leder Siv Jensen, som ikke vil si unnskyld til velgerne for at bompengeløftet ikke er innfridd.

På en partilederutspørring på TV 2 tirsdag avviste Jensen at Frp har lovet mer enn de har kunnet holde.

– Vi har ingenting å skamme oss over, sier partilederen og finansministeren.

Siden Frp kom i regjering, har myndighetene krevd inn nærmere 40 milliarder kroner i bompenger. Det er norsk rekord.

– Det beløpet ville vært enda større om vi ikke hadde økt det statlige bidraget til veibygging, framholder Jensen.

Les også: Vippefylker kan avgjøre valget

Tror velgerne forstår

Overfor TV 2 ville hun ikke svare på om hun krevde å få gjennomslag for bompengesaken i regjeringsforhandlingene med Høyre for fire år siden.

– Jeg tror velgerne forstår at vi måtte gå noe tilbake på dette kravet. Vi har kjempet som løver for å gå gjennomslag i bompengepolitikken, og vi har utgjort en forskjell, framholder Jensen.

I 2013 lovet Frp også færre byråkrater og lavere bensinpriser. Heller ikke på disse punktene har Frp innfridd.

Men Jensen avviser at dette er tomme valgløfter, og viser i stedet til at arveavgiften er fjernet og at pensjonister ikke lenger får avkorting i trygden.

– Det er helt normalt når man samarbeider med andre partier at man må gi og ta, sier Jensen, som nå lover velgerne kamp mot eiendomsskatten.

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene på nettstedet Poll of polls gir Frp en oppslutning på drøyt 15 prosent, 1,2 prosentpoeng lavere en resultatet ved forrige stortingsvalg.

– Ingen søndagsskole

Den siste tiden har statsminister Erna Solberg (H) måttet irettesette flere av Frps statsråder. Det har ikke Jensen problemer med.

– Det er helt rimelig at statsministeren sier ifra når hun ikke synes ting er riktig, sier hun.

Solberg har blant annet bedt innvandringsminister Sylvi Listhaug «passe på» hva hun sier.

– Det er ingen søndagsskole å fronte en strengere asylpolitikk, kommenterer Jensen, som ikke ønsker å si noe om sin egen rolle som Frps leder dersom det borgerlige flertallet ryker.

– Nå synes jeg velgerne skal få si sitt, sier partilederen, som står fast ved at Frp ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av.

(©NTB)

Les også: Høyre tar innpå Ap i ny måling

Har du sett denne videoen?