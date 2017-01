Siktelse mot voldtektsmistenkt Tysfjord-mann utvidet

ANNONSE

Mannen ble pågrepet i desember, siktet for fem voldtekter og to tilfeller av å ha utnyttet sin stilling eller tillitsforhold. Onsdag samtykket han til forlenget varetektsfengsling i fire nye uker. Fengslingen er begrunnet med faren for bevisforspillelse.

Siktelsen er nå utvidet med tre punkter. Det gjelder to forhold der mannen skal ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år og et forhold med krenkende atferd gjennom bruk av elektronisk kommunikasjon, og så dette overfor barn under 16 år.

Til sammen er det nå fem fornærmede i saken, opplyser Nordland politidistrikt.

Mannens forsvarer, Hilde Guldbakke, uttalte til NTB i desember at mannen i 40-årene stiller seg uforstående til siktelsen.

Politiet ser saken i sammenheng med den store overgrepssaken som har rystet Tysfjord kommune i Nordland.