Siktelsen mot 26-åring er endret til drap etter dødsfallet i Melhus

Politiet skjerper siktelsen mot en 26 år gammel mann til å gjelde drap etter at en mann ble funnet død på Ler i Melhus i Sør-Trøndelag.

– Siktelsen er utvidet til å omhandle straffelovens paragraf 275, drap. Dette skyldes funn i etterforskningen, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding lørdag morgen.

Den 26 år gamle mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett klokka 11 lørdag formiddag. Politiet vil be om at fengslingsmøtet holdes for lukkede dører. 26-åringen var inntil lørdag siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Forsvareren, advokat Arve Opdahl, opplyser til NTB at hans klient ikke erkjenner noen form for straffskyld, verken etter den opprinnelige siktelsen eller den nye.

– Han vil begjære seg løslatt under fengslingsmøte i formiddagen, sier Opdahl.

Har vært på åstedet

Han var lørdag morgen ikke kjent med hva som var grunnlaget for endringen i siktelsen, og ville ikke kommentere utviklingen. Politiet holder fortsatt kortene tett til brystet, og Opdahl har ikke hatt innsyn i det vesentligste av sakens dokumenter.

– Det jeg kan si, er at min klient er en god bekjent av avdøde og har jevnlig vært på besøk hos ham. At politiet finner hans DNA der og andre tydelige spor etter ham i boligen, betyr ikke nødvendigvis at det skyldes noe straffbart, sier forsvareren.

– Snarere ville det vært unaturlig hvis det ikke fantes spor etter ham, legger han til.

En mann i slutten av 30-årene ble onsdag funnet livløs i en bolig ved Ler i Melhus. Han ble kort tid etter erklært død på stedet. 26-åringen knyttes til åstedet av vitner og gjennom tekniske funn.

Tilhørte samme miljø

Den opprinnelige siktelsen tyder på at det har vært en voldsom konfrontasjon som førte til at den eldre mannen døde.

Den siktede mannen og avdøde var «venner og bekjente» i et miljø hvor det har vært noe rusproblematikk. Det er ikke klart om etterforskerne mener de tilhørte et utpreget kriminelt miljø, men avdøde var en kjenning av politiet i Trøndelag.

Ytterligere én mann er fortsatt siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men politiet mener mistankegrunnlaget mot ham er svekket etter at han var inne til avhør fredag. (©NTB)