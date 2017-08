Siktet etter Feiring-drap erkjenner straffskyld

Mann i 60-årene som er siktet for å ha drept ektefellen i Feiring i Eidsvoll, erkjente straffskyld i avhør mandag ettermiddag.

– Jeg kommer akkurat ut fra avhør. Han har erkjent straffskyld, sier mannens forsvarer Dag Svensson til NTB ved 17.30-tiden mandag.

– Han er selvfølgelig sterkt preget av det han har vært med på, det er det ingen tvil om, legger han til.

Svensson beskriver saken som en familietragedie.

Ifølge forsvareren blir mannen varetektsfengslet tirsdag, trolig i fire uker.

– Han har samtykket i varetektsfengsling.

Mannen ble pågrepet i Feiring i Akershus etter en omfattende politiaksjon, få timer etter at kona hans ble funnet død i parets bolig.

Avhører vitner

Politiet gikk tirsdag ettermiddag ikke ut med noen flere opplysninger om når kvinnen kan ha blitt drept, eller hvordan hun ble drept. Øst politidistrikt henviser til opplysninger fra tidligere på dagen.

– Vi fikk melding om at kvinnen ble funnet død på en privatadresse i Feiring, i Eidsvoll kommune, klokken 5.55. Etter omfattende politiaksjon ble den antatte gjerningspersonen pågrepet like før klokken 11.30, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt var det en privatperson som fant kvinnen inne i huset og meldte fra til politiet.

– Vi er i gang med avhør av vitner for å prøve å kartlegge hva som har skjedd. Dette vil vi fortsette med utover dagen, sa Hansen til NTB.

Hun vil ikke si noe om hvem som fant kvinnen død, men bekrefter at andre enn ekteparet har registrert bosted på adressen.

Et vitne har forklart politiet at den drepte kvinnen var i live søndag kveld, skriver VG. Ifølge avisens opplysninger ble kvinnen funnet av et nært familiemedlem.

Stor aktivitet

Et stort område rundt boligen hvor kvinnen ble funnet, var sperret av mandag. Væpnet politi arbeidet på innsiden av sperringen, blant annet med søk i terrenget. Politiet var lenge tilbakeholdne med informasjon om hva som foregikk.

– Vi satte i gang aksjonen for å få kontroll på den antatte gjerningspersonen, bekreftet Hansen i ettertid.

Rundt klokka 11.30 beveget flere politifolk seg til et skogholt utenfor de opprinnelige sperringene, og kort tid senere ble en person pågrepet og deretter kjørt bort fra stedet i en politibil. Først etter pågripelsen bekreftet politiet at det er snakk om en drapsetterforskning.

– Bakgrunnen og eventuelle motiv må vi komme tilbake til, sier Hansen.

Hun vil ikke kommentere om de har kjennskap til den pågrepne mannen fra før.