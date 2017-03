Siktet for uaktsomt drap etter babydødsfall i Sarpsborg

ANNONSE

Det kom fram da mannen i 30-årene ble framstilt for forlenget varetektsfengsling i Sarpsborg tingrett onsdag, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Mannens fire måneder gamle sønn ble funnet død i en badebalje i Sarpsborg 16. februar. Den foreløpige obduksjonsrapporten kunne ikke påvise noen ytre skader, men politiet opplyser til avisen at de opplysningene politiet har, indikerer sterkt at den fire måneder gamle gutten døde av drukning.

Faren ble først siktet for å ha forlatt gutten i hjelpeløs tilstand, men under onsdagens fengslingsmøte kom det fram at politiet har utvidet siktelsen til uaktsomt drap.

– Bakgrunnen for at politiet nå har oppjustert siktelsen, er de etterforskningsskritt som er gjort, blant annet avhør, sier politiadvokat Anette Sogn.

Barnefaren nekter straffskyld og begjærte seg løslatt. Tingrettens kjennelse er ventet onsdag ettermiddag.