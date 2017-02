Silver-krisen: - Svært beklagelig situasjon

ANNONSE

Onsdag gikk Forbrukerrådet ut og advarte alle pensjonskundene til Silver om krisen i selskapet, og anbefalte dem om å flytte pengene før midnatt.

Bakgrunnen er at Finansdepartementet samme dag avslo Silvers søknad om utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene.

Lederen av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), karakteriserer situasjonen som har oppstått som svært beklagelig.

- Jeg har behov for å se mer nøye på den informasjonen som vi fikk i går, sammenholdt med det Silver selv sier, sier Syversen til Nettavisen.

- Må dempe konsekvensene

Etter avslaget fra departementet, er det stor fare for at driften av selskapet overtas av et administrasjonsstyre, som kan få mandat til å nedskrive pensjonene for å dekke den manglende egenkapitalen.

Syversen sier han forutsetter at man forsøker å dempe konsekvensene.

- Uansett er man kommet opp i en svært beklagelig situasjon og jeg forutsetter man nå gjør det man kan for å dempe mulige konsekvenser, sier han.

Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, beskriver også det som nå skjer som beklagelig.

- Det er selvfølgelig beklagelig for Silvers kunder at selskapet ikke har klart å oppnå de nye kapitalkravene, som jo ble innført for å sikre folk pensjonene sine, sier Bjørnstad til Nettavisen.

- Må ikke få særbehandling



Bjørnstad mener likevel at selskapet ikke må få noen særbehandling.

BEKLAGELIG: Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad mener Silver ikke må få noen særbehandling, og påpeker at de har fått god tid til å ordne opp.

- Silver har fått god tid til å tilpasse seg det nye regelverket, og mer tid enn mange av konkurrentene. Det er dessverre fortsatt slik at Silver høyst sannsynlig ikke har nok kapital til å kunne utbetale pensjoner på sikt, sier han, og påpeker:

- Det vil være konkurransevridende og en ren ulempe for alle andre konkurrerende selskap av Silver om de skulle ha fått en særbehandling ingen andre får.

Frp-representanten mener saken viser at folk må være på vakt når det gjelder pensjonssparing.

- Dette viser med all tydelighet at folk må være svært oppvakt med hvor man sparer til pensjon. Det er ikke gitt at alle selskap er like trygge, så her må man vurdere nøye før man bestemmer seg, sier Bjørnstad.

- Unødvendig å skremme

Silver selv mener imidlertid at det var et «unødvendig dramatisk utspill» fra Forbrukerrådet.

- Det er en krevende situasjon nå for Silvers kunder og organisasjon. Vi beklager at det i denne situasjonen spres unøyaktig informasjon som er egnet til å skremme, skriver selskapet i et nyhetsbrev til sine kunder.

Hvis selskapet går konkurs, vil imidlertid pensjonsmidlene bli nedskrevet. Kundene risikerer å miste 30 til 50 prosent av pensjonen sin.

Silver opplyser at det er kunder med pensjonskonto, altså en pensjonsavtale med investeringsvalg, som har mulighet til å flytte pengene til et annet selskap. Det skal dreie seg om rundt 5000 av totalt 20.000 kunder.

Kunder som er i tvil om sin pensjon, kan få klarhet i det på norskpensjon.no. For å hjelpe forbrukere i bytteprosessen, har Forbrukerrådet utviklet hjelpeverktøy på finansportalen.no.