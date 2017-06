Sisseners Støre-blogg vekker reaksjoner

ANNONSE

Mangemillionær Jonas Gahr Støre «stjeler, lyver, eier ikke samvittighet og er en grådig dobbeltmoralist. Nå kan han bli Norges nye statsminister.»

MYE DELT INNLEGG: Jan Petter Sissener.

Slik starter blogginnlegget til NA-blogger Jan Petter Sissener, i det som var landets mest delte innlegg fra blogg.no fredag.



Her skriver han at innlegget handler om hvilke personlige egenskaper en statsministerkandidat har, og om disse egenskapene bør vektlegges ved valg.

Sissener beskriver Støres karriere, og om de noe mer grumsete sakene som har kommet opp i media.

«Jonas Gahr Støre tilhører sjiktet "makta rår" og han er å ligne på et såpestykke som sklir unna det meste. Av den grunn er det mye å finne i hans fortid ved å gå gjennom det pressen har avslørt, bare de siste syv årene. I tillegg kommer alt det vi ikke vet.», skriver Sissner.

Ivrige i kommentarfeltene



Reaksjonene på innlegget til Sissener har ikke latt vente på seg. Flere er enige med Sissener, mens andre peker på at andre politiske ledere ikke er bedre.

«Et glimrende, frydefullt karakterdrap basert på fakta. Må den mannen aldri bli statsminister.»

JONAS ELLER ERNA? Statsminister Erna Solberg (H) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

«Veldig bra.. En særdeles god beskrivelse, som forteller hva vi kan/vil stå over for.. Dette er noe å tenke på..... Takk Jan Petter Sissener!»

«Utrolig hvor kort hukommelse vi/velgere har. Sissener minner oss på sakene vi og pressen kjenner til. Er nok noen vi ikke kjenner til og.... For en som gjør slike ting med den største selvfølgelighet, uten tanke for hva det faktisk innebærer, har nok gjort mange fler.»

«Det er spesielle krav til en som har som ambisjon å bli vår statsminister, og særlig må det være greit å sammenholde hans adferd med hva han har som ideologisk plattform. Her faller Støre gjennom, gang på gang.»

- Sverting og nedlatenhet

Enkelte peker på at alternativet med Erna Solberg som statsminister, ikke er bedre.



«Hvorfor sier man Erna, men Støre? Hun representerer jo ikke et særlig folkelig parti. Aller best med forrige AP-boss. Da brukte vi begge navn: Jens Stoltenberg!»



«Høyresidens desperasjon vises i sverting og nedlatenhet. Stusselig»

«Uff så tragiske motstandere av Jonas kan være? Tror vi har et stort problem når noen fortsatt tror på Erna, Siv og hun venstredama»

Enkelte svarer konkret «ja» på Sisseners tittel-spørsmål.



«Når vi har holdt ut med de som har styrt i fire år, skal det gå fint.»



Trakk seg fra byggesak



Senest for knappe tre uker siden kom det frem at at flere av arbeiderne i et av byggeprosjektene på Ensjø som Støre er deleier i Oslo, hadde arbeidsavtaler, som AP-lederen har omtalt som «nulltimerskontrakter» eller «løsarbeiderkontrakter»

Etter avsløringene solgte han seg ut av både Grenselunden-prosjektet og byggingen på nabotomta Fyrstikkalleen 17, som foreløpig ikke er påstartet.

- Som følge av de forholdene Dagbladet har påpekt og at det er vanskelig for meg å følge opp prosjektene tett og direkte, har jeg satt i gang en prosess for å selge Femstøs eierandeler i byggeprosjektene, skrev Støre da.

Gode målinger



Men skal vi tro de siste målingene er det dog gode nyheter for Arbeiderpartiet.

Frp og Sv faller mest, og målingen som Respons Analyse har laget for Aftenposten og Bergens Tidende gir 86 mandater til de rødgrønne partiene (SV, Ap og Sp). Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt får ett mandat hver. Høyre, Frp, Venstre og KrF får til sammen 81 mandater.

Ap fikk i denne målingen 31,7 prosent (+ 0,8 prosentpoeng), som var størst oppgang av samtlige.