Siv Jensen: - Jeg har alltid hatt lyst på barn

OSLO (Nettavisen): Ute skinner sola og nedover Lille Grensen i Oslo går finansminister Siv Jensen (Frp) i en knallblå kjole. Folk snur seg etter henne, og tett bak følger hennes to sikkerhetsvakter.

Etter å ha vært et kjent ansikt i toppolitikken i en årrekke, er det mange som er nysgjerrige.

- Det har vært en veldig stor interesse for privatlivet ditt?

- Joda, men jeg jeg føler den interessen har dabbet av litt nå. Jeg har blitt eldre, så nå er det ikke like spennende lenger, sier 48-åringen.

Siv Jensen ler. Hun synes det er helt greit at folk er interessert. Det er en del av gamet.

- Det er bedre at folk er nysgjerrig på hva du driver med, enn at ingen bryr seg. Så det er greit.

KAMPKLAR: Jensen sier hun har stor tro på gjenvalg til høsten. Nå ser hun fram til noen uker ferie før valgkampen starter for alvor.



- Det gror som bare juling



Nettavisen møter Jensen på Fremskrittspartiets partikontor i Karl Johans gate. En uke før hun skal ha sommerferie, etter en travel vår som en av Norges mektigste personer.

- Juli er en god tid for sommerferie. Jeg skal på hytta og ikke gjøre så mye. Det er et hektisk liv ellers i året, og det å bare roe helt ned uten å dra Europa rundt med en koffert, skal bli godt, innrømmer Frps partileder.

Nå skal hun legge bort politikk og tall en liten stund, til fordel for fisketurer, bøker og hagearbeid.

- Det gror som bare juling nå, så jeg skal stelle i kjøkkenhagen min, forteller Jensen i Det store intervjuet.

Hun drømmer seg bort til hytteparadiset i Oslofjorden. Der skal hun bare være Siv Jensen, høste sukkererter, tomater og urter. Spise selvfisket fisk - og plukke blåskjell.

Der skal hun lade batteriene før den beintøffe valgkampen som er like rundt hjørnet.

- Men jeg regner med at du ikke kan slå av telefonen?

- Nei, men jeg er flink til å legge jobben til side og reagere ved behov. Finansminister er du uansett om det er ferie eller ikke, men du er en telefon unna - og det går helt fint. Jeg går ikke rundt og stresser med det. Ringer telefonen, så ringer den, sier hun.

FERIETID: I ferien skal Jensen nyte sjø og hytteliv, plukke blåskjell og luke i kjøkkenhagen. - Det er for meg den beste avkoblingen, sier hun.



- Jeg er en beskjeden kvinne

Siden Jensen ble finansminister for fire år siden, har det vært lite tid til fritid. 48-åringen må derfor prioritere hardt. Og da kommer familie og venner aller først.

- Først og fremst har dette gått litt utover vennene mine, men venner og familie er veldig viktig for meg. Dessuten kobler jeg veldig av når jeg lager mat. Det er for meg den beste avkoblingen, forteller Jensen.

- Selv etter en lang dag på kontoret går jeg hjem, fyller kjøkkenbenken med noen gode råvarer og eksperimenterer litt. Det er deilig.

- Så du er en god kokk?

- Nå er jeg en veldig beskjeden kvinne, da. Men jeg får høre at jeg er en god kokk, sier hun.

- Føler du at du har ofret mye på grunn av jobben som finansminister?

- Hvis jeg hadde følt at jeg hadde ofret noe, så hadde jeg tatt gale valg i livet. Dette har jeg gjort med helt åpne øyne, og helt frivillig – og jeg er veldig stolt av den reisen både jeg og partiet har vært gjennom de siste fire årene. Jeg synes selvsagt det er leit når jeg må takke nei til en hyggelig anledning med familie eller venner, men så møter jeg heldigvis stor forståelse, sier Jensen.

SINGEL: - Jeg har ikke hatt mye tid til å lete etter det heller, sier Jensen på spørsmål om hun har kjæreste.



- Ikke mye tid til å lete etter kjæreste

Selv vokste hun opp i Oslo, som eldstemann i en søskenflokk på tre. Foreldrene drev en skobutikk på Majorstua fram til de ble skilt på slutten av 1970-tallet. Da flyttet moren med barna til Ullern, og startet sin egen lille bedrift. Der strøk og presset hun klær for å forsørge familien.

Også Jensens lillesøster er blitt en profilert person, leder av WWF Norge, Nina Jensen. Det samme var hennes oldemor, kvinnesaksforkjemperen Betzy Kjelsberg.

- Savner du å ha en egen familie?

- Det er sånn som det er. Jeg har det egentlig veldig godt med meg selv, og det livet jeg lever. Jeg er tilfreds med det og trives veldig godt i mitt eget selskap, sier Jensen.

- Har du kjæreste nå?

- Nei, svarer hun, og legger raskt til:

- Jeg har ikke hatt mye tid til å lete etter det heller.

Hun ler høyt, før hun understreker: - Jeg har det helt fint.

NÆRT FORHOLD: Her får Jensen en klem av sin mor Monica under Frps valgvake i 2013. - Jeg snakker med henne hver dag, forteller Jensen.

- Hva med barn?

- Jeg har nådd en viss alder nå, så jeg tror vi er ferdig med den saken.

- Har barn vært et savn for deg?

- Ja, jeg har alltid hatt lyst på barn, men jeg har også vært veldig klar på at jeg har ønsket at rammene for det skulle være der. Når de ikke har vært der, så har det heller ikke vært aktuelt, sier hun åpenhjertig.

Hun forteller at moren hennes, Monica Kjelsberg, står henne veldig nær.

- Moren min er jo kanskje det viktigste mennesket i livet mitt. Hun er en utrolig dame, og har lært meg veldig mange sunne verdier som jeg har tatt med meg helt fra jeg var bitte liten. Jeg snakker med henne hver dag, og det er ikke fordi jeg må, men fordi jeg har lyst. Det er en av de tingene jeg ser fram til nå i ferien, å få henne på besøk over litt tid, så vi kan gjøre masse hyggelige ting sammen.

- Dumt å gjøre opp regning uten vert

Jensen blir mer alvorlig i stemmen. For selv om sommeren er en fin tid, er det mye som står på spill etter sommerferien. Nå står det om jobben hennes, og hele det blå regjeringsprosjektets framtid.

HEKTISKE DAGER: Finansminister Jensen på plass i Stortinget i den muntlige spørretimen.

- Hvor stor tror du sjansen er for at finansministeren heter Siv Jensen etter valget?

- Fremskrittspartiet har store ambisjoner om å levere et godt valgresultat, sånn at vi kan fortsette å styre i fire år til. Jeg mener at sjansene for det er store, sier Jensen bestemt, før hun påpeker:

- Det er veldig dumt av opposisjonen å gjøre opp regningen uten vert. Mye av det forspranget de har hatt i en kort tid i løpet av våren, er jo i ferd med å smuldre hen.

Denne uken opplevde også Fremskrittspartiet en framgang på 2,1 prosentpoeng på TNS gallups juni-måling for TV 2. Partiet får en oppslutning på 13,6 prosent, og Jensen jubler når Nettavisen forteller om det.

FØRSTE GANG: I 2013 førte Siv Jensen Frp for første gang inn i regjering. Her kommer Erna Solbergs regjering ut på Slottsplassen etter å ha vært hos Kongen.

- Hurra, sier hun, og klapper i hendene.

- Gjør det deg lettet?

- Jeg er gudskjelov ikke så styrt av meningsmålinger. Jeg er opptatt av meningsmålinger i én dimensjon, og det er trendene i dem. Hvis du ser denne fireårsperioden under ett, så har jo Fremskrittspartiet holdt seg veldig stabilt. Vi har hatt perioder hvor det har gått litt ned, og så har vi hatt perioder hvor det har gått litt opp igjen. Vi har jo ganske lojale velgere, konstaterer Jensen.

SOVER GODT: Jensen avviser at hun mister nattesøvnen av at de rødgrønne partiene har flertall på mange meningsmålinger. - Det øker kampviljen, sier hun.



- Tar ikke fra meg nattesøvnen



Likevel; realiteten er at meningsmålingene lenge har vist et rødgrønt flertall, og dermed flertall for et regjeringsskifte. Jensen avviser likevel at det tar fra henne nattesøvnen.

- Nei, men det øker kampviljen. Vi må kjempe hver eneste dag for å få flertall. Og så tror jeg når velgerne står og skal stemme, så handler det om usikkerheten et nytt alternativ kan representere, kontra det vi faktisk leverer på - for vi leverer, sier Jensen, og fortsetter engasjert:

- Husk at vi har gått gjennom to ganske store ting denne perioden. Det ene var oljeprissjokket som har preget norsk økonomi lenge. Men vi har kommet gjennom det, og nå er ledigheten på vei nedover, og økonomien og sysselsettingen er på vei opp. Pilene peker i riktig retning.

I tillegg har regjeringen måttet håndtere migrasjonsbølgen, som i fjor traff Norge, ganske så uventet.

- Den bølgen håndterte vi kontant, godt og effektivt. Faktisk så godt at vi nå har de laveste ankomsttallene på over 20 år. Det vet folk, og at det er risikosport å gamble med det, fordi man vet ikke hva som kommer på den andre siden, sier hun.

- Risikosport med de rødgrønne

Jensen snakker mye og engasjert. Hun legger ikke skjul på at hun er stolt av regjeringsperioden de snart har lagt bak seg.

- Vi ante egentlig ikke hva vi gikk til. Det var utfordrende for hele partiet, fordi det var mye nytt og krevende å skulle snu om fra å være et veldig rendyrket opposisjonsparti, til å styre og ha ansvar, sier Frp-lederen.

Det bråkete opposisjonspartiet, som ble stiftet av Anders Lange i 1973, hadde ingen regjeringserfaring. Læringskurven ble derfor bratt.

- Men nå er vi et veldig stolt styringsparti, konkluderer den sommerbrune Jensen.

- Hva er det du frykter mest med en rødgrønn regjering?

- Hvor skal jeg begynne? spør hun.

Jensen mener man rett og slett ikke vet hva man får ved å stemme rødgrønt. Bortsett fra at Arbeiderpartiet blir en del av regjeringen.

- Her kan alt skje. Det kan bli MDG, SV og Rødt i en salig saus, mener hun.

FRYKTER RØDGRØNT: - Her kan alt skje. Det kan bli MDG, SV og Rødt i en salig saus, sier Jensen og ser på notatene sine.



Og mens Arbeiderpartiet lover skatteskjerpelser på 15 milliarder kroner, lover hun det motsatte.

- Samtidig vil SV ha boligskatt og arveavgift, og MDG vil doble drivstoffavgiftene og skru igjen oljekrana. Så dette er risikosport. Det blir dyrere å være borger, og det blir dyrere å drive en bedrift. Det vil svekke grunnlaget for en god velferd, og redusere valgfriheten til barnefamiliene, hevder Jensen, etter selv å ha kuttet skatter og avgifter med 22 milliarder i denne perioden.

- Men mange kritiserer dere for å bare gi skattelettelser til landets rikeste?

- Det er jo feil. Jeg har hørt det så mange ganger at jeg kan gjenta det i søvne. Vi har også redusert formueskatten, det er helt riktig, men det aller meste har gått til generelle reduksjoner for bedriftene, til reduksjoner for vanlige familier, pensjonister og til å redusere og fjerne en god del avgifter, sier Jensen, og legger advarende til:

- Alternativet er klokkeklart. Det er skjerpelse av skatt til alle.

FORGJENGEREN: Jensen har nå vært leder i Fremskrittspatiet i 11 år, etter at hun overtok etter partiveteranen Carl I. Hagen i 2009.



- Innvandringen må bremses



Etter 11 år som leder av Fremskrittspartitet, vet Jensen at de nå er nødt til å spisse budskapet. I valgkampen har de derfor valgt ut fire hovedsaker: skatter og avgifter, samferdsel, helse og omsorg og innvandring.

- Du må ikke lure på at trøkket på samferdsel vil stoppe opp hvis vi ikke får fortsette, understreker hun i Det store intervjuet.

- Vil dere også stramme ytterligere inn for asylsøkere?

- Ja. Vi la fram en omfattende og offensiv pakke med innstrammingstiltak for Stortinget. Mange av de gikk igjennom, men ikke alle. Det er særlig på familiegjenforening den store veksten i innvandringen vil komme, men det fikk vi ikke flertall for, sier Jensen, som mener Norge er nødt til å stramme inn.

- Det stemte både Senterpartiet og Arbeiderpartiet aktivt imot, og hvis vi ikke får gjort noe med det, så går man med åpne øyne inn i en situasjon hvor innvandringen øker uten at du har kontroll på det, sier partilederen, og legger til:

- Vi overtok etter en periode hvor innvandringen hadde økt jevnt og trutt i mange år, og hvor integreringen har vært under pari. Mange av dem som oppholder seg i Norge har ikke jobb, kan ikke språket og lever på varige trygdeytelser. Så det å sette trykket på det, er kjempeviktig. Nå må man bremse innvandringen, og løse de utfordringen vi har, slår hun fast.

ASYLMOTTAK I UTLANDET: Jensen mener det er behov for å stramme ytterligere inn overfor asylsøkere, og vil opprette asylmottak i utlandet. - Jeg tror mange velgere synes det er en god idé, sier hun.



Vil ha asylmottak i utlandet



Da hun oppsummerte stortingsåret på en pressekonferanse fredag, lanserte hun derfor flere tiltak for å stoppe asylinnvandringen til Norge.

- Dette er tiltak for økt terrorbekjempelse i Norge. Det ene er å opprette asylmottak i utlandet, forteller Jensen.

Hun vil dessuten åpne for generell bevæpning av politiet i de distriktene politiet ønsker det, samt ha mer fokus på å avverge radikalisert aktivitet.

- Et av de mest kontroversielle punktene er asylmottak i utlandet. Hvordan tror du et slikt forslag vil bli møtt i resten av det politiske Norge?

- Jeg er igrunnen mer opptatt av hvordan det blir møtt av velgerne. Jeg tror mange velgere vil synes at det er en god idé. Og så er det ikke noe nytt for Fremskrittspartiet at andre partier slår ned nye løsninger og forslag fra oss. Det har vi opplevd så lenge vi har eksistert som parti, sukker hun.

- Så dere mener at alle som skal søke asyl i Norge, skal møte opp på et asylmottak i utlandet?

- Det er utgangspunktet vårt, ja. Det betyr at vi må fremforhandle avtaler med andre land for å få det til, sier Jensen.

OPPSIKTESVEKKENDE: - Jeg lurer litt på hva slags verdensbilde Støre har. Uttalelsene er ganske oppsiktesvekkende, sier Jensen om Aps statsministerkandiats uttalelse i 2009 om radikal islam i Norge.



- Oppsiktsvekkende av Støre

Hun etterlyser samtidig bedre svar fra sin hovedmotstander, Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Vi har altså en statsministerkandidat fra Arbeiderpartiet som i 2009 sa rett ut at radikal islam ikke er et problem i Norge. Jeg synes det er en ganske oppsiktsvekkende uttalelse. Det er et synlig problem i de aller fleste delene av den vestlige verden. Europa blir utsatt for angrep med jevne mellomrom, og det er radikale islamister som står bak, så jeg lurer litt på hva slags verdensbilde Støre har, sier hun, og påpeker:

- Støre må svare på om han angrer på uttalelsen. Velgerne har krav på å vite det.

- Mange vil mene at dere utnytter sårbare personer for å fronte deres politikk? Tar du deg nær av det?

- Nei, fordi det er feil. Jeg tror alle klarer å forstå at mennesker som kommer fra områder med konflikter og krig, tar den risikoen det innebærer og søker seg til et tryggere og bedre sted. Det er bare det at det i seg selv ikke kvalifiserer til opphold. Det er heller ikke sånn at Europa kan hjelpe alle disse personene. Derfor mener vi at innsatsen må styrkes i nærområdene, sier Jensen.

- Men Norge har da råd til å ta imot mange flere?

- Jeg har hørt at noen sier det, og jeg mener det er feil. Hvis vi fortsetter med en omfattende innvandring til Norge, så utfordrer det ganske kraftig bærekraften i norsk økonomi over tid.

INEGN VÅT DRØM: - Det har aldri vært noen våt drøm for Venstre og KrF å sitte i regjering med oss, sier Siv Jensen i Det store intervjuet.



- Ingen våt drøm for Venstre

Jensen ser fornøyd ut av vinduet. Utenfor yrer det av liv i en solfylt Karl Johans gate. Men på horisonten ser man også noen mørke skyer.

Hun ser fram til å kjempe mot de rødgrønne i valgkampen. Men hun vet også at Venstre må over sperregrensen. Ellers ryker hun ut av regjeringen.

- Vil du gjøre noe for å hjelpe Venstre?

- Fremskrittspartiet kommer først og fremst til å drive valgkamp for Fremskrittspartiet. Men vi legger jo ikke skjul på at det samarbeidet vi har hatt i denne fireårsperioden, har vært vellykket. Jeg håper at Venstre gjør en god valgkamp, for jeg er inderlig opptatt av at det blir et ikke-sosialistisk flertall på Stortinget etter valget, sier Jensen.

- Samtidig kan Venstre og KrF stikke kjepper i hjulene for dere, og sier de heller vil ha en sentrumsregjering bare med Høyre?

- Jeg opplever ikke at verken Venstre eller KrF har sagt noe nytt. Det har aldri vært noen våt drøm for dem å sitte i en regjering med oss. Det er greit, sier Jensen til Nettavisen, og vektlegger:

- Når valget er et faktum, så sitter Fremskrittspartiet i regjering. Hvis det da er et ikke-sosialistisk flertall, hva gjør Venstre og KrF da? Skal de kaste oss?

UENIGHET: Statsminister Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide gikk samlet til pressekonferanse i Oslo i forrige uke, men Venstre og KrF vil ikke ha med Frp i regjering til høsten.



- Men KrF-leder Knut Arild Hareide sier han har stor tro på at det blir en sentrumsregjering?

- Det er lov å ha drømmer, sier Jensen, og smiler lurt.

For hun tviler sterkt på at Erna Solberg vil kaste Frp ut av regjering.

- Hun driver ikke sparkeleken. Hun har lyst til å involvere. Invitasjonen til KrF og Venstre har stått åpen hele denne perioden, fra både Erna og meg, fastslår Jensen.

- Har du en plan for hva du skal gjøre om regjeringen må gå av?

- Nei, jeg har bare én plan, jeg. Det er å vinne valget.

