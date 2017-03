Siv Jensen: - Slaget er ikke over tidlig i mars

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Fredag ettermiddag gjestet Frp-leder og finansminister Siv Jensen Høyres landsmøte på Gardermoen.

Samme dag ble hennes parti for første gang tatt igjen av Senterpartiet på VGs partibarometer for mars.

- Hva tenker du om at Senterpartiet nå er like store som dere?

- Det er mange meningsmålinger om dagen, men Fremskrittspartiet har et utrolig godt utgangspunkt for å gå inn i denne valgkampen, sier Jensen til Nettavisen.

På målingen fikk å Senterpartiet 11 prosent, og Frp 11,1.

- Det er nå det begynner



Frp-lederen påpeker at det er nå valgkampen begynner.

- Vi ligger godt an, også sammenlignet med hvor vi lå for fire år siden da vi gjorde vårt tredje beste stortingsvalg. Så slaget er ikke over tidlig i mars. Det er nå det begynner, og vi skal gjøre det vi kan for å levere et bra valgresultat i september, sier hun.

- Så Senterpartiets framgang bekymrer deg ikke?

- Vi tar alle partier på alvor, men jeg er først og fremst opptatt av å få fram alle de gode resultatene av den politikken vi nå leverer, som styrker tryggheten over hele landet ved at vi får mer politi i gatene, at vi har styrket sykehusene, styrket kommunene og bygger mer vei enn den forrige regjeringen med Senterpartiet noensinne klarte å gjøre, sier Jensen, og legger til:

- Ikke minst at vi har påbegynt jobben med å redusere vedlikeholdsetterslepet som også bygget seg kraftig opp med Senterpartiet i regjering.

- Vi vil ikke ha ny avgift



Jensen kom til Høyres landsmøte etter at partiet hadde gjort vedtak om å skrote den omstridte flypassasjeravgiften, og erstatte den med en ny mer miljørettet avgift.

- Dette spørsmålet kommer også opp på Fremskrittspartiets landsmøte. Vi fikk et forslag fra Østfold fremskrittsparti, og det fikk enstemmig tilslutning i vårt landsstyre. Men det er et forslag om å fjerne passasjeravgiften, og ikke erstatte den med noen ny, sier Jensen, og påpeker:

- Det er begrunnet fra vår side med at vi mener det kan få uheldige konsekvenser for distriktene og Nord-Norge.

- I Høyres vedtak vet man ikke helt hva man får, hva tenker du om det?

- Nå har Høyre vedtatt sin programformulering. Vi skal behandle dette på vårt landsmøte, men det er jo en nyanse i dette. Høyre ser ut til å ville erstatte det med en ny, mens vi ønsker å fjerne den, sier Jensen.

Høyres landsmøte varer fram til søndag.



