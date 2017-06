VEDTAK SKAPTE URO: Frp-leder Siv Jensen bekrefter onsdag møtet med de jødiske lederne mandag der rituell omskjæring var tema. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Siv Jensen: Forbud mot omskjæring ikke prioritert

På et møte med jødiske ledere skal Frp-leder Siv Jensen ha uttalt at hun ikke kommer til å engasjere seg for å følge opp Frp-landsmøtets vedtak om omskjæring.