Siv Jensen ut mot homoryktene

- Ryktene oppstår fordi jeg ikke passer inn i A4-formatet, sier finansministeren og Frp-lederen.

- Jeg er en uredd person. Hvis jeg var lesbisk, hadde jeg kommet ut av skapet, svarte finansminister og Frp-leder Siv Jensen da hun i TV 2s valgprogram Bak rattet fikk spørsmål om legning.

I programmet inviterer TV 2-reporter Linn Wiik partilederne med på biltur og går ikke av veien for å ta opp private spørsmål.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg fikk spørsmål om vekt og kommentarer rundt dette på sosiale medier. Siv Jensen fikk spørsmål om homorykter.

- Ikke A4



- Men det er noe med slike rykter. Fordi jeg ikke passer inn i A4-formatet, med hus og mann og barn, så oppstår sånne rykter. Sannheten er at jeg ikke har funnet en mann å dele livet med, svarer Siv Jensen og legger til at hun synes slike spørsmål strengt tatt hører privatsfæren til.

- Dere har jo ikke noe med det, sier hun med et smil til reporteren.

Stolt av Listhaug



I programmet sier Siv Jensen også at hun er stolt av partikollega og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug for at hun «står i stormen».

- Jeg kjenner meg igjen i henne, sier Siv Jensen.

Listhaug sikret seg massiv pressedekning tirsdag da hun dro til Sverige for å lære av det hun kalte deres «feil» i valgkampen.

Les også: Jonas G. Støre: - Rinkeby var nedrig politikk





Har du sett denne videoen?