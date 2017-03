Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i Nederland

ANNONSE

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger var i september i fjor på besøk i Norgerhaven fengsel i Nederland hvor norske fanger kan sone. I sin rapport etter besøket kommer Sivilombudsmannen med kraftig kritikk, melder NRK.

"Funn under besøket viste at innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel ikke er sikret et tilstrekkelig vern av norske myndigheter mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling", skriver Falkanger i rapporten.

Fra arkivet: Fange saksøker staten etter vedtak om soning i Nederland

- Problematisk

Norske myndigheter leier 242 plasser i fengselet i Nederland hvor innsatte som er dømt i Norge kan sone. Falkanger skriver at slik straffegjennomføring ikke fratar Norge ansvar for å forhindre menneskerettighetsbrudd.

– Det vi særlig reagerer på er at norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske straffbare handlinger overfor innsatte i Norgerhaven fengsel, og vi mener det er problematisk, sier Falkanger.

Les også: Siv Jensen: - Soningskøen er i praksis borte

(artikkelen fortsetter under)





- Alvorlige funn

"De samlede funnene som ble gjort under besøket viser at tvungen overføring til en annen stat for norsk straffegjennomføring utgjør et stort inngrep i de innsattes liv", skriver Falkanger i rapporten.

– Det er alvorlige funn vi må se nøye på og lære av, og også gå gjennom sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet og Norgerhaven fengsel, sier statssekretær i Justisdepartementet, Anette Carnarius Elseth.

Har du sett denne populære videoen?