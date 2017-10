Sivilombudsmannen med knusende dom over behandlingen av Vanunu-saken

Sivilombudsmannen mener Justisdepartementet brøt god forvaltningsskikk i behandlingen av søknaden om familiegjenforening for atomvarsleren Mordechai Vanunu.

Den 29. september i år ble det for første gang gjort offentlig kjent at den israelske atomvarsleren får gjenforenes med sin kone i Norge.

Søknaden om gjenforening kom imidlertid allerede den 16. oktober 2015. Dermed gikk det nærmere to år, selv om normal saksbehandlingstid er tre måneder, skriver ABC Nyheter.

- Altfor lang tid

Årsaken til at saken tok så lang tid, er at søknaden i hemmelighet ble flyttet fra UDI til Justisdepartementet. Vanunu og kona Kristin Joachimsen fikk ikke vite at saken var til behandling i departementet før saken ble brakt inn til Sivilombudsmannen av advokat Arild Humlen.

Vanligvis skulle de fått beskjed om at saken ble overført dit. Men Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det allerede da hadde gått altfor lang tid.

- Den samlende saksbehandlingstiden på nær to år framstår som uforsvarlig lang og er ikke er akseptabel, skriver han i konklusjonen i sin skriftlige uttalelse om saken.

UDI får kritikk for at saken ble liggende der i åtte måneder, og Justisdepartementet får kritikk for at den lå der i ytterligere 15 måneder. Falkanger mener ingen av de to instansene i sine svar til Sivilombudsmannen har kunnet vise at de har avgjort saken «uten ugrunnet opphold», slik loven krever.

- Ble ikke gjort vurdering

Han er også kritisk til at både UDI og Justisdepartementet har hemmeligholdt at saken ble overført til sistnevnte.

Retningslinjene åpner for at hemmelighold skal vurderes konkret i hver enkelt sak, men Sivilombudsmannen kan ikke se at det gjort en slik vurdering her.

Falkanger ber både departementet og direktoratet ta hensyn til denne konklusjonen i fremtidige saker.

Departementet viser til at saken har krevende. Vanunu ble i 1986 dømt til 18 års fengsel fordi han avslørte at Israel hadde atomvåpen, i strid med ikkespredningsavtalen fra 1968.

- Dette har vært en krevende sak. Vi har merket oss ombudsmannens vurderinger og tar disse til etterretning, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet i en kommentar på epost til ABC Nyheter. (©NTB)

