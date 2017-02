Søk etter savnet mann i Nordland

ANNONSE

Mannen ble sist sett mandag formiddag, men ble meldt savnet først ved 0.30-tiden natt til onsdag, opplyser politiet i Salten i en pressemelding.

Mannen tok scooteren fra hytta i Sulitjelma og skulle kjøre over Øvervatnet for å komme seg til bilen sin. Isen på Øvervatnet er svært usikker, og politiet har nå nedlagt ferdselsforbud på vannet for alt sivilt personell.

Et redningshelikopter søkte natt til onsdag over vannet uten å finne den savnede mannen. Politiet fortsetter leteaksjonen med bistand fra Røde Kors og andre frivillige mannskaper. I tillegg skal brannvesenet sjekke ut råkene i isen på Øvervatnet.