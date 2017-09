Det er satt i gang en større redningsaksjon i Nesaksla og Møre og Romsdal for å hente ned tre fjellklatrere som ikke klarer å komme seg ned på egen hånd.

De tre klatrerne har tatt den nye Romsdalsstigen Via Ferrata – to klatreruter som er permanent sikret med stålkabel og jerntrinn – opp Nesaksla. Men det forhindret ikke at en av dem brakk ankelen, og at en annen brakk eller forstuet et håndledd, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Tredjemann er uskadd.

– Kommer seg ikke ned selv, redningsaksjon iverksettes for å hjelpe dem. Ingen umiddelbar fare, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Nesaklsa blir omtalt som Åndalsnes' byfjell, og er 715 meter høyt. Stigningen blir beskrevet som bratt og krevende, men godt tilrettelagt for ferdsel.

Mest sette video idag