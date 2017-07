Skatteetaten advarer: Slett denne eposten

Har fått flere titalls henvendelser om svindel-epost. - Skatteetaten ber aldri om dette per e-post og bruker heller ikke aktive lenker.

I løpet av tidlig fredag ettermiddag hadde Skatteetaten mottatt i overkant av 70 tips om svindel-eposter som florerer.

I en av epostene skriver avsender:

«Kjære kunde, Vi har funnet ut at du er berettiget til å motta en skatterefusjon 2.690 NOK. Klikk her for å motta din skatt tilbakebetaling.»

Skatteetaten advarer mot å oppgi kredittkort- og bankopplysninger over epost.

Skatteetaten kommer med følgende klare advarsel til personer som mottar en mistenkelig epost, som tilsynelatende er sendt fra dem:

- Vårt viktigste råd er å slette eposten. Ikke trykk på lenker eller vedlegg, og oppgi aldri kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via epost. Skatteetaten ber aldri om dette per epost og bruker heller ikke aktive lenker, sier fungerende sikkerhetssjef i Skatteetaten Kristoffer Stav til Nettavisen.

Les også: Fikk falsk Netflix-epost, ble svindlet for 40.000 kroner

- Enkelt å forfalske

Skatteetaten ble kjent med en av svindel-epostene rundt klokken 12.00 fredag. Deres viktigste tiltak i slike tilfeller er å informere om svindelforsøk og hvordan publikum bør forholde seg til dette. Informasjonen kan leses på deres hjemmesider.

- Hvordan forklarer dere at noen har fått til å bruke mail med domene til skatteetaten?

- Avsender på epost er dessverre enkelt å forfalske, ved blant annet å benytte såkalt spoofin. Det vil si å endre hva som fremkommer som synlig avsenderadresse, forklarer Stav.

- Slike tilfeller av svindelforsøk skjer av og til, og blant annet i tilknytning til aktuelle hendelser som for eksempel utsendelse av skatteoppgjør. I dag har vi fått rundt 70 tips om denne epostvarianten.

Les også: Svindel-epost med Posten som avsender låser harddisken din





- Advarer alltid

Skatteetaten har fredag fått tips om to ulike svindel-eposter.

- Det hender dessverre at noen trykker på lenker i svindel-eposter som fører til nettsider som samler inn kredittkortinformasjon. I de tilfellene hvor noen tar kontakt med oss etter å ha gitt fra seg kredittkortopplysninger, hjelper vi dem så godt vi kan. Blant annet i dialogen videre med sine respektive bankforbindelser og politiet.

- Vi advarer alltid mot å klikke på lenker eller åpne vedlegg fra ukjente avsendere, avslutter Stav.





Har du sett denne populære videoen?