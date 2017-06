Skei Grande om krisetallene: - Jeg er bekymret

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Venstre sliter på meningsmålingene 89 dager før valget, og har plassert seg stabilt under sperregrensen på 4 prosent.

Dersom partiet ikke klarer å øke oppslutningen, ryker trolig den borgerlige regjeringen.

- Jeg tenker at vi har alt for mange velgere som sitter på gjerdet. Nå må vi ut og mobilisere, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen.

Onsdag ettermiddag møtte hun pressen sammen med de tre andre borgerlige partilederne, for å skryte av det de har fått til sammen de siste fire årene.

- Turbulent og vanskelig



I mai hadde Venstre et gjennomsnittlig resultat på målingene på 3,2 prosent, ifølge nettstedet pollofpolls. Og i juni fortsetter samme trend.

- Gjør det deg bekymret at dere ikke har klart å komme over sperregrensen?

- Jeg er alltid bekymret på denne tiden. I 2013 hadde vi litt over to prosent på dette tidspunktet, og endte på 5,2. Vi klarer alltid å mobilisere, men nå er det veldig viktig å få organisasjonen ut på gater og streder. Jeg skal i alle fall gjøre mitt, sier Skei Grande.

- Hva tror du er årsaken til at dere gjør det så dårlig på målingene?

- Det er mange grunner til det, og så skal ikke jeg begi meg ut på en analyse. Jeg vet bare at jeg må jobbe for å få dem inn igjen, sier hun.

Venstre-lederen legger likevel ikke skjul på at hun mener samarbeidet med regjeringen har påvirket misnøyen blant velgerne.

- Det er klart at vi fikk et skudd for baugen i høst, som var veldig turbulent og vanskelig. Selv om resultatet i budsjettforhandlingene ble bra, så kom resultatet i veien for prosessen, sier Skei Grande.

MØTTE PRESSEN: Onsdag ettermiddag møtte finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande pressen for å skryte av det de har fått til sammen.

- Må samarbeide med flere

På pressekonferansen med regjeringen, Venstre og KrF, la partilederne fram hver sine skrytelister for saker de har fått gjennomslag for.

Men når pressen skulle stille spørsmål etterpå, ble det bare spurt om samarbeidet dem imellom.

- Dere stiller i dag på samme pressekonferanse og skryter av det dere har fått til sammen, men dere ønsker jo ikke å ha med Frp i regjering?

- Man må samarbeide med flere partier for å klare å få til noe i politikken, men vi ønsker en Høyre-KrF-Venstre-regjering, sier Skei Grande.

- Synes du det er greit å stå her sammen og fremstå som en idyll, samtidig som dere ikke ønsker å ha Frp med på laget?

- Vi må samarbeide med flere partier for å få flertall. Jeg tror ikke Høyre, KrF og Venstre får rent flertall etter valget, og da må vi samarbeide med flere, gjentar hun.

MEST NATURLIG: - Det er mest naturlig at dagens regjering fortsetter om det blir borgerlig flertall, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen til Nettavisen.

Jensen: - Mest naturlig med dagens regjering

Frp-leder og finansminister Siv Jensen, har imidlertid stor tro på at dagens regjering får fortsette etter stortingsvalget.

- Jeg synes sjansene er veldig gode, men det er velgerne som skal avgjøre dette. De har jeg veldig stor respekt for, sier Jensen til Nettavisen,

- Hva tenker du da om at to av partiene på pressekonferansen står og sier at de ikke vil samarabeide med deg og Frp?

- Det var ikke det de sa. De sa hva som er deres prefererte alternativ. Det er ikke noe nytt, og det har de sagt lenge. Det sa de også før valget i 2013, og vi har vist i disse fire årene at vi kan samarbeide, sier Jensen til Nettavisen, og legger til:

- Det som er nytt er at det er Høyre og Frp som sitter i regjering når vi kjenner valgresultatet. Er det da et ikke-sosialistisk flertall, mener jeg det mest naturlige er at regjeringen fortsetter og vi fortsetter det gode samarbeidet med KrF og Venstre, sier Frp-lederen

- Så det er ingen dårlig stemning mellom dere fire partiledere på borgerlig side?

- Absolutt ikke, sier Jensen.

- Vi er ikke enig om alt



Hun understreker samtidig at de fire partiene skal drive valgkamp hver for seg.

- Det er ikke på alle områder vi er enig, og det er helt ærlig. Vi kommer til å være ærlig på det også. Vi går til valg på åpne nye områder for oljeboring, mens Venstre går til valg på det motsatte, sier Jensen.

