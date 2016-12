Skei Grande pønsker på nye grep

ANNONSE

En usedvanlig tøff stortingshøst har fått Venstre-leder Trine Skei Grande til å pusse på den gamle drømmen om en regjering bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Foran valget til høsten skal den gjøres skinnende blank.

For det er slett ikke sikkert at Venstre vil gå inn på en ny samarbeidsavtale med en Høyre/Frp-regjering. Saken kommer opp på partiets landsmøte til våren, der partiet skal fatte vedtak om veivalg etter valget 2017.

– Det kan godt hende at vi ender opp med et vedtak som Fremskrittspartiet, at vi ikke støtter en annen regjering enn den vi sitter i, sier Grande til NTB.

Straffet av velgerne

Fra Frp-hold har Venstre-lederen måttet tåle karakteristikker som «sutreparti», «brølende mus» og «klimainkvisitor». Det vil hun ikke kommentere. Og mens Frp fosser fram på de siste meningsmålingene, er det Venstre som nå møter SV-effekten: På flere målinger før jul befant partiet seg under sperregrensa.

– Samtidig har Venstre aldri hatt så mye makt som vi har nå. Aldri hatt så mye gjennomslag, selv når vi satt i regjering, sier Grande og ramser opp klimasatsingen, lærerløftet og tiltak overfor fattige barn, som gratis barnehage.

– Dette er saker som vi har kjempet inn. Hvem skulle trodd at vi skulle få Frp til å øke drivstoffavgiftene? Men utfordringen i samarbeidsformen er jo at vi synes bare på de sakene vi er uenige om, sier hun.

Riper

– Er seirene du nevner store nok til å veie opp for at Frp fosser fram og har fått på plass den strengeste asylpolitikken i norsk historie?

– Vi får ofte skylden for å være garantist for (Sylvi) Listhaugs innstramminger på asylfeltet. Men det var Ap som stemte for innstrammingene og skapte flertall. Vi var imot, sier Grande.

Samarbeidet med regjeringen fikk nok en ripe med statsrådsskiftet før jul.

– Hva tenker du om at Frp har satt inn en klimafornekter som statsråd?

– Det har jeg ingen tanker om. Jeg er mest skuffet over statsministeren.

– Hvor mye har personkjemi å si for hvem man samarbeider med?

– Det har nok større betydning enn man skulle tro, sier Grande.

Forundret

Men at kjemien spiller inn når det gjelder Venstre-lederens avvisning av Ap-leder Jonas Gahr Støres stadige forsøk på å forføre, avviser hun kontant. Her handler det om politikk.

– I saker som er viktige for oss, som asylpolitikk, kommunesammenslåing og nå sist finansskatten, har vi invitert Arbeiderpartiet til å være med og danne alternativt flertall. Men da velger Ap å gå sammen med regjeringen. Hver eneste gang, slår hun fast og putter en pepperkake i munnen.

– Dette har forundret meg mest i denne stortingsperioden. Jeg ville ha trodd at Arbeiderpartiet ville gjort det vanskeligere for oss å stå i samarbeidet ved å invitere oss med når det ble vanskelig mellom oss og regjeringspartiene. Men hver gang det skjer, så velger Ap regjeringen, sier Grande, vel vitende om at ute i fylkeslagene er det flere som synes gresset virker grønnere på rødgrønn side.

Skole viktigst

I jula har hun pustet ut og hentet krefter til den kommende valgkampen. Her blir skolepolitikk nok en gang en viktig sak for Venstre.

– For meg personlig har skole alltid vært den viktigste saken, sier den tidligere læreren fra Overhalla. Hun vil blant annet kjempe for et nytt lærerløft med bedre lønnsutvikling for lærere.

– Den viktigste frihetsreformen er å gi alle unger en lik start i livet og like muligheter til å utvikle seg. En god skole funker på nesten alt, sier hun. (©NTB)