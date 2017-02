Skien kan ha tapt millioninntekter – ordføreren vil granske sanduttak

ANNONSE

Skien kommune kan ha gått glipp av millioninntekter i sju år. Nå ønsker ordfører Hedda Foss Five (Ap) full gransking rundt salget av sand på Geiteryggen.

– Det er på grunnlag av den informasjonen vi har fått den siste tiden at jeg ønsker å sette i gang denne undersøkelsen, sier Skien-ordføreren til NRK.

Det var fredag at fjernsynskanalen kunne fortelle at Telemark-kommunen Skien i sju år lot et privat firma hente ut sand verdt millioner av kroner fra den lokale flyplassen. Daværende næringssjef i kommunen satt i styret i betongfirmaet som fikk avtalen.

I 2006 inngikk Aaltvedt Betong en avtale med Skien lufthavn om å fjerne en ås som sperret for flysikten ved den lokale flyplassen i Skien. Det var maksimalt 70.000 kubikkmeter sand eller rundt 100.000 tonn som skulle fjernes. I dag er det bare et stort krater tilbake der åsryggen lå.

Dette kan ha ført til at Skien har gått glipp av millioninntekter i sju år. Foss Five understreker at dette skjedde før hennes tid som ordfører.

– Det er en del spørsmål vi ønsker å få svar på, men inntil fakta og dokumentasjon foreligger, velger jeg å være varsom med å peke ut eventuelle syndebukker, sier hun.

Uttaket pågikk helt fram til 2015. I dag er det bare et stort krater tilbake der åsryggen lå. Skien kommune har registrert uttak av rundt 300.000 tonn sand.

Kartfirmaet TerraTec anslår, basert på flyfoto og geodata, at så mye som 800.000 tonn er fjernet fra området. (©NTB)

