Skilpadde-eierne får støtteerklæringer fra hele Norge: - Håper Rulte biter den personen som stjal han

Ekteparet Rasmussen ser seg nødt til å forlate Nord-Norge. En skilpadde mindre enn da de kom.

(NORDLYS): Skilpadden Rulte (70) er fortsatt savnet, etter at ekteparet sist så kjæledyret på en rasteplass ved Samuelsberg i Kåfjord i Troms.

De mistenker at en bil som stanset ved stedet, så skilpadden som var ute og luftet seg litt, og tok den med seg. Saken går nå landet rundt, men ekteparet Rasmussen er nå på vei sørover igjen.

- Vi får bare håpe og tro at han dukker opp igjen, sier Randlaug Ramussen til Nordlys.

Støtteerklæringer strømmer på

Ekteparet har hatt Rulte i familien sin i 40 år. Det sjeldne kjæledyret har begynt å se dårlig og er også kresen på mat. Rasmussen har advart tyvene mot å putte dyret i vann - Rulte er nemlig en landskilpadde - og kan ikke svømme.

Nå strømmer støtteerklæringene på fra hele landet. Ekteparet har fått telefoner og SMS fra venner og bekjente, mens forsvinningen får oppmerksomhet på sosiale medier.

Her er noen kommentarer fra kommentarfeltene til Nordlys:

«Har delt / syntes det e helt forferdelig , håper den blir funnet og levert til eiern .....for en verden vi lever i huff»

«Håper skilpadden biter den personen som stjelte Rulte. De er som å stjele en gammel mann.»

«Hva feiler det folk. Vet man ikke forskjell på mitt og ditt lenger? Hjerterått å stjele et kjæledyr»

Ekteparet Rasmussen har fått med seg noen av støttemeldingene på nettet.

- Det er mange som skriver til oss. De synes det er fortvilende og kan ikke skjønne at folk kan gjøre slike ting. Det er helt sjukt, men verden er litt sjuk, sier Randlaug.

TILÅRSKOMMEN: 70 år gamle Rulte var allerede godt voksen da hun kom i ekteparet Rasmussens eie for 40 år siden. Foto: privat

Reiser hjem

Ferien for ekteparet går nå mot slutten. Uten kjæledyret som de hadde med seg.

- Jeg kan ikke skjønne at folk kan finne på noe slikt. Vi hørte en bil som kom og så kjørte den - og dermed tror vi at de har tatt Rulte og bare kjørt avgårde, sier hun.

De vil takke for all oppmerksomhet saken har fått og at folk holder øynene åpne etter Rulte.

Det er ikke første gang skilpadder er på avveie. For et par uker siden skrev vi om skilpaddene Tzik og Tzak fra Balsfjordgata i Tromsø, da en måse gikk til angrep på dem.