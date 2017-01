ANNONSE

SKIEN (Nettavisen): Ankesaken til terroristen Anders Behring Breivik startet formelt mandag med befaring i Ila fengsel.

Men det var tirsdag saken startet for åpen rett, ved at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted åpnet med sitt innledningsforedrag. I tingretten ble staten dømt for brudd på menneskerettigheter mot terroristen.

Straks etter at retten var satt i Skien fengsel, ba dommeren om at Breivik droppet å gjøre nazihilsen.

- Når du løfter hånden, og gjør en slik hilsen, virker det krenkende for rettens verdighet, og forstyrrende for det vi skal behandle her.

- Jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger.

Da Breivik ba om å få komme å få si noe, ble han straks avbrutt av dommeren, samtidig som at hans advokat Øystein Storrvik ba ham om å roe seg ned.

- Jeg ønsker ikke din kommentar på dette, sa dommeren til Breivik.

Breivik mener soningsforholdene og sikkerhetsforanstaltningene i Skien fengsel er så ytterliggående at de bryter med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.

Tingretten sa seg delvis enig med ham; de fysiske sikringstiltakene og kroppslige kontrollene han daglig blir utsatt for, er for tøffe, men kontrollen av hans kommunikasjon med omverdenen er innenfor de rammene Menneskerettighetsdomstolen har fastsatt gjennom sin domspraksis.

Både Breivik og staten har anket hver sine deler av dommen fra tingretten. Det er derfor hele sakskomplekset som skal opp til behandling i lagmannsretten.

Saken skal etter planen tas opp til doms onsdag i neste uke.