Skjerper sikkerheten rundt stortingsvalget

- Velgerne skal være trygge på at valgresultatet er korrekt, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

- Det er ingen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke selve valggjennomføringen. Det er imidlertid økende aktivitet og oppmerksomhet, også internasjonalt, om noen av de tekniske løsningene. Dette innebærer i seg selv en økt risiko, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ifølge en pressemelding fra departementet.

Ber alle kommuner telle manuelt

Kommunalministeren ber nå alle kommuner om å ha minst én manuell telling av stemmene til stortingsvalget. I tillegg skjerpes sikkerheten rundt datasystemene.

Tidligere i år ble det gjennomført en inntrengningstest - et simulert hackerangrep - mot det sentrale valgsystemet, forteller Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til Nettavisen.

- Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Vi skal ikke være naive eller la det herske usikkerhet rundt sikkerheten ved norske valg. Velgerne skal være trygge på at valgresultatet er korrekt. Nye vurderinger av trusselbildet gjort i samråd med NSM og PST, gjør at vi derfor iverksetter ytterligere sikkerhetstiltak i valggjennomføringen, sier Sanner ifølge departementet.

NRK har omtalt mulige svakheter ved tellemaskinene ved valgdatasystemene og at en nettleseroppdratering førte til at datafiler knyttet til påloggingen av valgadminstrasjonssystemet for stortingsvalget, EVA, lå fritt tilgjengelig på internett.

Systemet som teller stemmene ved valg i Norge heter EVA Skanning og er utviklet og eid av Valgdirektoratet, skriver NTB. En del av dette systemet er programvaren ReadSoft FORM, som opprinnelig var svensk men som i dag er eid av det amerikanske selskapet Kofax, tidligere Lexmark. Valgdirektoratet skriver at den versjonen av ReadSoft som brukes i det norske valgsystemet er upåvirket av endringene på eiersiden av selskapet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sammen med Valgdirektoratet hatt kontinuerlige risiko- og sårbarhetsvurderinger knyttet til stortingsvalget og valggjennomføringen, melder departementet.

- Gjennomførte hacker-test



Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i NSM, sier til Nettavisen at de tidligere i år gjennomførte en såkalt inntrengningstest av det nasjonale valgsystemet på oppdrag fra Valgdirektoratet.

- Vi gjennomførte et hackerangrep for å teste systemet. Ved slike tester, blir eventuelle hull tettet, sier Arnøy.

Hun kan ikke svare på om det ble avdekket noen svakheter og i så fall hvilke. NSM har etter det Nettavisen forstår ikke gjennomført tilsvarende tester mot lokale valgsystemer.

