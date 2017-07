Skjerper sikkerheten under Norway Cup

Når Norway Cup sparkes i gang med cirka 30.000 fotballspillere lørdag, er det med flere sikkerhetstiltak enn tidligere.

– Vi har iverksatt de tiltakene som vi føler er nødvendig for å ivareta sikkerheten for publikum og deltakere i arrangementet, sier politioverbetjent Ole Jacob Smerud i Oslo politidistrikt til NTB.

Under årets Norway Cup har Oslo politidistrikt som ansvarlig for sikkerheten før og under arrangementet, satt inn flere nye tiltak.

– Det er iverksatt en del tiltak for å forsøke å hindre at kjøretøyer kommer inn på arrangementets område. Men jeg ønsker ikke å gå inn på hvilke tiltak det er, forklarer Smerud.

Bevæpnet politi

Også bevæpnet politi vil være til stede under fotballturneringa, som det kun har vært én gang tidligere, i 2014.

– Man vil se at alle uniformerte polititjenestepersoner er bevæpnet på Ekebergsletta. Det er politiet i hele Oslo også. Norway Cup har baner over hele hovedstadsområdet, sier Smerud.

Også tidligere brigadesjef Lars Grimsgård i Oslo brann og redningsetat hanket inn som brannvern-ansvarlig.

Smerud understreker at tiltakene handler om den generelle trusselvurderingen som PST kom med i april, og at det ikke er noe som tyder på at det er rettet trusler mot arrangementet.

– Et av de sikreste områdene

I alt 30.000 deltakere fra 52 nasjoner – fordelt på 1.909 lag deltar på arrangementet fra lørdag 29. juli til lørdag 5. august. En svak nedgang i antall deltakere fra i fjor, men fortsatt den nest største gjennom tidene, ifølge generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.

– Vi har stor tillit til politiet og det de gjør. Vi anser også i år Ekebergsletta som et av de sikreste områdene å befinne seg på i uke 31, og jeg tror det er viktigere enn noensinne å ha et åpent arrangement, påpeker Isaksen.

Foruten at sikkerheten er skjerpet, vil også arrangementet for første gang bli lyst opp på mer miljøvennlige måter.

– Vi har fått lagt inn strøm som forsyner hele sletta. Og så vi har blitt kvitt alle aggregater og CO2. Vi har i alt kvittet oss med 40.000 kilo CO2, sier han.

– Så da er alle hjertelig velkomne!, konkluderer Isaksen.

(©NTB)