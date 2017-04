Skolen truet Daniel (15) med politiet etter at han varslet om ukultur

ANNONSE

(Tønsbergs blad): – Jeg har fått masse støtte og kommentarer hver dag. Mange sier at de kjenner seg igjen i denne ukulturen, og flere elever og tidligere elever synes det det er bra at dette tas opp. Også foreldre til tidligere elever har tatt kontakt med meg, sier Daniel Aall Skillinghaug til Tønsbergs Blad.

15 år gamle Daniel Aall Skillinghaug satt alene i et klasserom da han overhørte to lærere snakke om ham og flere andre elever i klassen sin. Han reagerte kraftig på det han i et Facebook-innlegg kaller «direkte nedlatende kommentarer om enkelte elever».

«Læreren (som har vært innom klassen et par timer) begynte å skille ut hvilke elever som er «dårligst» i klassen uten at hun kjenner noe til oss. ... Det var kommentarer som gikk direkte på personligheten av en elev og hennes mor. Er dette greit», spør han. Han ber alle som jobber med mennesker om å ha respekt for andre.

I kommentarfeltet under innlegget han publiserte onsdag, får femtenåringen massiv støtte.

– Jeg valgte å gå ut på Facebook med dette oppropet, for vi opplever flere ganger at det ikke hjelper å ta opp ting direkte med skolen. Jeg ville vise at dette er alvor, sier Daniel.

Etter det Tønsbergs Blad kjenner til, skal skolens ledelse ha kommet med sterke oppfordringer om at innlegget bør slettes. Mandag tok saken en ny vending.

– Før helgen ble Daniel kalt inn på et møte med skolen, og vi trodde at de voksne ville gått i seg selv og at saken ville vært ut av verden, sier Daniels mor, Monica Skillinghaug.

Ville slette innlegget

Da skoleledelsen møtte Daniel og moren kom det raskt fram at dette ikke var intensjonen med møtet.

– Ledelsen har gitt uttrykk for at de er lei seg for at han overhørte det som ble sagt. Men samtidig sa de at det ikke var greit det han har gjort. Hovedfokuset i møtet var at det var han som gjorde noe galt. De sa: Dette kommer til å hefte ved deg for alltid. Dette burde du tenkt på før du la ut dette på Facebook, forteller Monica Skillinghaug.

Ifølge moren ville rektor og inspektør at Daniel skal slette innlegget sitt. Lærere ved skolen som Tønsbergs Blad har snakket med bekrefter at skoleledelsen ønsket innlegget fjernet.

– Daniel var villig til å gjøre det. Men han ville si ifra om det han har opplevd for at det skulle blitt tatt tak i det. Vi trodde dette skulle bli løst på skolen. Vi trodde at de voksne ville gått inn i seg selv, men istedenfor ble han møtt med maktarroganse og trusler. I møtet sa ledelsen at de skal ta saken til politiet for å statuere et eksempel.

Selv er Daniel skuffet og overrasket over at ledelse ved skolen ville trekke inn politiet.

– Tenkt at voksne mennsker kan ta en slik beslutning. Det synes jeg er feigt. Jeg ville bare si fra om noe som ikke er som det skal, og så at vi kunne gå videre etter det, sier han.

Foreldrene er sjokkert

Og slik ble det. Tirsdag gjorde Revetal ungdomsskole alvor av planene om å kontakte politiet.

– Det er helt vanvittig at de velger å ta saken dit. Det er tydelig at han har rørt ved noe vesentlig, sier Daniels far, Arild Skillinghaug.

Tirsdag møtte Monica Skillinghaug opp hos lensmannen på Revetal for å bli orientert om saken.

– Der fikk jeg bekreftet av politiet at skolen har levert en anmeldelse, men de opplyser at denne nå ligger hos juristen, som ikke er på jobb i dag. Vi er helt sjokkert. Daniel var klar til å fjerne innlegget sitt, men nå mener han det er helt poengløst så lenge skolen svarer på denne måten, sier moren.

Pappa Arild forteller at det har vært et møte hjemme i familien.

– Vi støtter ham fullt ut. Jeg er imponert over ham. Jeg viste ikke at han kunne skrive så bra. Han er en fantastisk gutt som vil at alle skal ha det bra. Dette handler ikke om Daniel, men om holdninger som er på skolen. Dette handler om å få folkeskikken tilbake, sier Arild Skillinghaug.

I sitt innlegg avslutter Daniel med å understreke at det han skriver ikke gjelder alle lærerne ved skolen.

– Hvordan skal det gå når barna får munnkurv. Hva kan barna lære av dette? Hva slags samfunn får vi når vi forteller dem at de ikke kan si fra om det de mener er urett, spør moren.

TRENGTE RÅD: Rektor Mona Larsen har tatt kontakt med politiet for å få råd om hva hun skal gjøre etter at en elev har fortalt om en samtale mellom to lærere han har overhørt i klasserommet.

Rektor søker råd hos politiet

Rektor ved Revetal ungdomsskole, Mona Larsen, vil ikke bekrefte at skolen har anmeldt saken.

– I mange saker søker jeg råd hos ulike instanser. I denne saken har jeg søkt råd fra politiet.

– Hva synes du om innholdet i det Daniel Aall Skillinghaug har skrevet?

– Det er Daniels opplevelse. Det er bare trist at han skriver det på Facebook, og ikke tar det med meg, sier Larsen.

– Kommer dere på til å ta tak i temaet Daniel skriver om på skolen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Larsen.

– Stemmer det at du har bedt Daniel om å slette innlegget fra Facebook?

– Nei, det har jeg ikke bedt ham om.

– Var det noen andre i det møtet som ba ham om å slette innlegget? Inspektøren, for eksempel?

– Nei. Eller ja, han ble oppfordret av inspektøren til å fjerne innlegget, sier rektor.

– Hva synes du om at moren opplevde det som ble sagt i møtet på skolen som maktarroganse og trusler?

– Det er leit at de opplever dette som maktarroganse. Det var ikke meningen.

– Hva var meningen?

– Det var et oppklaringsmøte. Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker, sier rektor.

Hun understreker at skolen jobber kontinuerlig med temaet respekt.

Til Tønsbergs Blad forteller Daniel Aall Skillinghaug at også rektor også til bidro i samtalen om å få ham til å slette innlegget. Familien Skillinghaug har tatt kontakt med en advokat for å få bistand i saken.

