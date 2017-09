Skolevalget: Ap faller fire prosentpoeng

Ap går tilbake 4,0 prosentpoeng, mens SV går mest fram i skolevalget.

Ap og Høyre går begge tilbake i skolevalget. Ap raser 4 prosentpoeng ned siden skolevalget i 2015. SV går mest fram.

Ap er det største partiet og får 27,8 prosent oppslutning på de videregående skolene. Likevel er valget en neddtur for Ap sammenlignet med skolevalget i 2015 - da det var kommune- og fylkestingsvalg. Tilbakegangen fra 2015 er på 4 prosentpoeng. Høyre får en oppslutning på 15,1 prosent. Høyres tilbakegang er på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Skolevalget 2017.

Se landsoversikt her

I år var nesten alle videregående skoler, i alt 392, over hele landet påmeldt til skolevalget. Norsk senter for forskningsdata (NSD) regnet på forhånd med at flere enn 150.000 elever ville delta.

SV, Sp og Rødt går alle klart fram i skolevalget sammenlignet med utfallet for to år siden.

SV: 10 prosent

Senterpartiet går fram med 1 prosentpoeng til 6,8 prosent. SV er valgets store vinner. Partiet får en oppslutning på 10 prosent, en framgang på 2,5 prosentpoeng siden 2015.

Miljøpartiet De Grønne står på stedet hvil med en oppslutning på 6,8 prosent, mens valget er en opptur for Rødt. Partiet får støtte fra 5,7 prosent, en framgang på 1 prosentpoeng.

Bare Venstre vokser på borgerlig side



For de borgerlige partiene er utslagene i skolevalget mindre, men tre av de fire samarbeidspartiene faller. Høyre går tilbake med 1,2 prosentpoeng til 15,1 prosent og er dermed fortsatt det klart største partiet på borgerlig side.

Fremskrittspartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng og ender på 10,4 prosents oppslutning.

KrF får støtte fra 3,1 prosent av skolevelgerne, en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng. Venstre vokser med 0,9 prosentpoeng og ender på 7,4 prosent.

Andre partier får støtte fra 4,9 prosent av elevene, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Også Piratpartiet faller kraftig sammenlignet med 2015, med 2 prosentpoeng til 2,0 prosent.

AUF: - Ungdom ønsker skifte

- Resultatet av skolevalget viser at dagens ungdom ønsker et regjeringsskifte, fastslår AUF-leder Mani Hussaini overfor NTB.

- Valgresultatet er et ungdomsoppgjør med en regjering som skaper økte forskjeller, mer frykt og mindre tillit mennesker imellom. Vi unge vet at Norge kan bedre, sier Hussaini på skolevalgvaken på Torshovteatret i Oslo tirsdag kveld.

Se partienes oppslutning ved skolevalgene i 2017, 2015 og 2013:

– Mens Arbeiderpartiet går fram fra skolevalget i 2013, raser Høyre og Frps oppslutning blant unge. Dette resultatet viser at ungdom snur ryggen til en regjering som flytter grenser for hvordan vi snakker om hverandre og med hverandre, sier AUF-lederen.

Solberg: - Krevende på grunn av fraværsgrensen

- Jeg er stolt over Unge Høyres innsats i dette skolevalget. Vi har en liten nedgang fra 2015, og de fire partiene på borgerlig side er om lag på samme nivå, sier Høyre-leder og statsminister Erna Solberg til NTB.

Til sammen fikk de borgerlige samarbeidspartiene 36 prosent av stemmene fra årets skolevalg, marginalt ned fra 36,8 prosent i 2015.

Fallet er imidlertid dramatisk fra skolevalget 2013, da Høyre fikk 28,2 prosent og de borgerlige gjorde et brakvalg med 53,3 prosent til sammen.

- Vi vet at skolevalget ble krevende for Unge Høyre på grunn av fraværsgrensen som er langt mer populær blant foreldrene enn elevene. Vi har merket oss at Arbeiderpartiet i skolevalgene har lovet å reversere fraværsgrensen, sier Solberg.

Valganalytiker: - Ingen klar tendens

Tendensen i årets skolevalg heller i rødgrønn retning, men er for svak til å indikere et regjeringsskifte, mener statsviter Svein Tore Marthinsen.

Derimot bekrefter skolevalget tendensen til fragmentering, nemlig at de store partiene får færre stemmer, mens de små partiene får flere,

- Det harmonerer med nasjonale målinger, sier han til NTB.

De fire borgerlige partiene får til sammen 36 prosent i årets skolevalg. Men Marthinsen advarer mot å bruke dette som en indikator på et regjeringsskifte neste uke.

Har du sett denne videoen?