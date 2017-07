Skremt av kontantstøtte-tall: - Vi sløser bort ressurser ved å betale kvinner for å være hjemme

Kontantstøttetallene for Oslo øst bekymrer politikerne: - For barna, kvinnene og samfunnet er det et stort tap, sier Ap-politiker Rashid Navaz.

OSLO (Nettavisen): Ta en kikk på tabellen under. Den viser hvilke bydeler i Oslo som har det høyeste antall barn med kontantstøtte. Bydelene Alna, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo topper statistikken. Her gis det kontantstøtte til nær 1000 barn tilsammen. Samlet i Oslo gis det kontantstøtte for 2183 barn, viser kommunens tall for 2016.

Snittet for bydelene er 146 barn. Bydelen på kontantstøttetoppen - Alna - har 304 barn som utløser denne støtteordningen.

13 millioner kroner per måned

Om man regner med kontantstøttesatsene for 2016, gir det månedlige utbetalinger på 13 millioner kroner. Med satsene som gjelder fra 1. august i år, blir det 16 millioner kroner.

Kontantstøtten er omstridt. Kritikerne ser den som en bremsekloss for en vellykket integrering. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det tre ganger så mange innvandrerbarn (43 prosent) som får kontantstøtte sammenlignet med barn uten innvandrerbakgrunn (15 prosent).

Nawaz: - En ond sirkel

Rashid Nawaz, Ap-politiker og bydelsleder i Stovner, uttrykker bekymring for tallene og mener de viser at det er for store forskjeller i inntekt og levekår.

Rashid Nawaz (Ap).

- Hvis du har lav inntekt, er det mer fristende å benytte seg av kontantstøtte. Det blir en ond sirkel der det er økonomisk fornuftig for familien at mamma er hjemme. Men for barna, kvinnene og samfunnet er det et stort tap, sier han.

- I 2016 var full sats for kontantstøtten 6000 kroner per måned. Fra og med 1. august 2017 øker utbetalingen til 7500 kroner måneden. Hva mener du om nivået på kontantstøtten?

- 7500 kroner i kontantstøtte er 7500 for mye. Det er en mye bedre investering å heller bruke pengene på å gjøre barnehagene bedre og billigere og å gjøre kvinnene som trenger det bedre kvalifisert til å delta i arbeidslivet med utdannelse og norskferdigheter. Samfunnet sløser bort store ressurser ved å betale for at kvinner er hjemme lenge. Vi trenger arbeidskraften. Alle trenger å delta i fellesskapet. Da forbedrer vi samfunnet og gir barna gode muligheter til å klare seg godt, sier Nawaz.

Mazyar Keshvari (Frp).

- Bjørnetjeneste for integrering

Stortingsrepresentant Mayzar Keshvari (Frp), medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, ser også kontantstøttetallene som en bekreftelse på et delt Oslo og et virkemiddel som også skaper et problem. Men han mener det er mer enn kontantstøtten som holder folk hjemme.

- Også andre velferdstjenester fungerer som en bjørnetjeneste for integreringen av innvandrere. Det er på høy tid at Arbeiderpartiet og venstresiden innser dette. Vi mener velferdsgoder i større grad må knyttes opp til statsborgerskap og botid, sier han til Nettavisen.

- Slik vi har innrettet oss med støtteordninger og velferdsgoder, er det en oppskrift på en sosial katastrofe om vi ikke tar grep, sier han.

- Arbeiderpartiet og FrPs ensidige fokus på å kutte i velferdsordninger, vil ikke løse noen ting, sier Line Henriette Hjemdal (KrF).

KrF: - Ensidig fokus



Kristeli Folkepartis stortingsrepresentant fra Østfold fylke, Line Henriette Hjemdal, avviser at kontantstøtten hindrer integrering:

- Nei, overhodet ikke. Dette blir for enkelt og er et sidespor fra å løse de virkelige intergreringsutfordringene. Integreringen må starte fra dag én. FrPs kutt i norskopplæringen for nyankomne er for eksempel helt feil vei å gå. Språk er en nøkkel til det norske samfunnet. Forskningen viser også at integreringsprogram der man tidlig får arbeidspraksis og kontakt med offentlige eller private arbeidsplasser fungerer godt. «Jobbsjansen» er et slikt program som også retter seg særlig mot kvinner. Det bør vi satse langt tyngre på, sier Hjemdal.

Hun mener dagens asylsystem bidrar til at innvandrere blir passive.

- De fleste som kommer til Norge er motivert og klare for å bygge en ny framtid, men så forblir de passive på asylmottak i årevis. Det ødelegger tiltakslyst og motivasjon . Asylsøkere bør i større grad få mulighet til midlertidig arbeidstillatelse, slik at de kan jobbe og forsørge seg selv og sine.

Hjemdal peker på at Norge ikke kommer dårligere ut enn Sverige og mange andre land når det gjelder andelen kvinner i jobb.

- Det viser at Arbeiderpartiet og FrPs det ensidige fokus på å kutte i velferdsordninger, ikke vil løse noen ting, sier hun.

- Mer frihet og fleksibilitet

- Det er flere innvandrerbarn enn barn uten slik bakgrunn som får nyte godt av kontantstøtten. Hva forteller tabellen fra Oslo deg om integreringen i bydeler som Alna, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo?

- Over halvparten av de som får barn i Norge bruker kontantstøtten i hele eller deler av perioden. Mange har glede av ordningen, og opplever at den gir mer tid og fleksibilitet i småbarnsfasen. Når det gjelder innvandrerkvinner, må man nok innse at det også er kulturelle grunner som bidrar til at de er hjemme. Så har vi åpenbare utfordringer i de bydelene du nevner. Her bør politikerne gjøre langt mer både i bosettingspolitikken, arbeidet for et inkluderende arbeidsliv og ikke minst i arbeidet for å kvalifisere og utdanne til deltakelse i norsk arbeidsliv, sier KrF-politikeren.

Hun minner om at kontantstøtten kun gis til ettåringer og legger til at KrF ønsker et obligatorisk norskkurs med tilbud om barnepass for kontantstøttemottakere som ikke kan snakker tilstrekkelig norsk.

- Hva mener dere om nivået på kontantstøtten?

-KrF er glad for at vi har fått økt kontantstøtten opp til dette nivået, tross all motstand fra andre partier. Det viktigste for oss nå er å gjøre ordningen mer fleksibel, slik at man får en rett til å kombinere kontantstøtte og barnehage. Da kan også foreldre holde kontakten med arbeidsplassen, samtidig som de får mer tid med barna mens de er små. Det tror jeg mange ønsker. For oss er det viktigste at familiene selv får fleksibilitet til å løse sin hverdagskabal, sier Hjemdal.



