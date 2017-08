Skrinlegger planene om omstridt asfaltfabrikk

Bygger likevel ikke asfaltfabrikk på Sjursøya i Oslo.

Det har lenge stormet rundt planene om å bygge en ny asfaltfabrikk på Sjursøya i Oslo. Men nå melder Oslo Havn at planene er skrinlagt.

«NCC skrinlegger sine planer om asfaltanlegg på Sjursøya når de nå overtar Franzefoss sine to asfaltfabrikker på Bondkall i Oslo og i Sandvika. Det mobile asfaltanlegget på Ormsund fraflyttes også i løpet av høsten», skriver Oslo Havn på Facebook.

Dermed blir det ikke noe av de omstridte byggeplanene, samtidig som den midlertidige fabrikken på Ormsundkaia fjernes i løpet av kort tid.

SKRINNLEGGER: Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC forteller at de har kjøpt to asfaltfabrikker, og derfor ikke lenger trenger farbrikken på Sjursøya.

- Det er rett og slett det at vi har fått en annen mulighet, om å kjøpe Franzefoss’ fabrikker i Sandvika og på Bondkall i Oslo. Den muligheten kunne vi ikke la gå fra oss, sier Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef i NCC Norge, til Nettavisen.

Om alt oppstyret som har vært rundt fabrikken, sier han:

- Det har vært mye styr, men det er bare noe vi må håndtere i vår virksomhet. Asfalten må produseres, sier Heimdahl.

- En gladnyhet



Nyheten får leder i Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, til å juble.

- Det er jo en gladnyhet, både for de som bor i nærheten, men også for hele byen, sier Langfeldt til Nettavisen.

FORNØYD: Leder i Oslo Unge høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, jubler over vedtaket om å skrinlegge planene om en asfaltfabrikk på Sjursøya.

- Fabrikken på Sjursøya ville ikke bare rammet de som bor i nærheten, men også de som bader på Sørenga og bor i Gamlebyen, understreker han.

- Hva tror du er grunnen til at de snur?

- Jeg liker å tenke at vi som har vært opptatt av at dette ikke er en god idé, har hatt en liten finger med i spillet, sier Langfeldt, og legger til:

- Jeg tror nok at konsekvensen av dette vil være at vi trenger en mer åpen debatt om hva som skal være havneaktvitet i Oslo.

Kjøper to andre fabrikker



Bakgrunnen for skrinleggingen av fabrikken er altså at NCC overtar to av asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk AS.

- Fabrikkene på Bondkall i Oslo og i Sandvika passer godt inn i vår strategi om videre vekst og sterk markedsposisjon i Oslo, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.

