Slagrammede Jan stoppet av gjengrodd gangsti i Loddefjord

– Bergen kommune er det bare tull med, sier Jan og Bjørg Inger Røe.

(Bergensavisen): Kommeren 2016 ble Jan Røe (73) rammet av slag. Konen Bjørg Inger triller ham jevnlig fra huset i Bjørndalsbakken til Liaflaten for å trene på å gå.

For å komme seg dit må de imidlertid gå gangveien mellom Bjørndalsbakken og Lyderhornsveien. Den var, for å uttrykke det mildt, i elendig stand.

Naturen var i ferd med å ta tilbake gangveien, der trær, busker og ugress vokste opp av den sprukne asfalten.

– Piggene fra nyperosene skrapte i ansiktet når vi kjørte nedover her, forteller en fortvilet Jan til BA.

De har gjentatte ganger ringt til Bergen kommune for å be dem rydde opp, men ingen bedring var å spore. Torsdag la så Bjørg Inger ut historien og bilder av villniset på en hjelpeside på Facebook.

– Dette gjelder jo ikke bare oss. Andre eldre med vanskeligheter for å gå sliter også med å komme seg opp her, bemerker hun.

To gode hjelpere

Engasjementet rundt innlegget var stort, og resultatet ble at Mette Louvise Hansen (32) og Stian Hodne (34) i går formiddag ryddet vei gjennom jungelen for ekteparet Røe.

– Kan man hjelpe, så gjør man det. Jeg så innlegget, og da jeg skjønte at hun hadde gikt og han var rammet av slag, så skjønte jeg at de ikke kunne gjøre det selv, sier Hansen.

Hun var innstilt på å ta buss fra Nesttun for å hjelpe til, men satte stor pris på det da Hodne, som hun ikke kjente fra før, ringte for å tilby seg å kjøre henne.

– Jeg så at hun ville hjelpe uten å ønske seg noe i retur – et godt hjerte. Derfor ville jeg hjelpe selv. Folk kommer jo ikke forbi. Svaksynte kan gå med stokk her og plutselig få pigger i fjeset, poengterer Hodne.

Han kjørte fra Askøy til Nesttun for å hente Hansen, og så til Loddefjord for å svinge hagesaksen. Etter to timers dugnad kjørte han samme vei tilbake.

– Dette er ikke godt nok av Bergen kommune, mener Hodne.

De barmhjertige samaritanerne Mette Louvise Hansen (t.v.) og Stian Hodne ryddet vei i Loddefjord - langt unna der de selv bor.

Lover bedring

Det er Arild Gundersen, senioringeniør med ansvar for veivedlikehold i Bergen vest, helt enig i.

– I mine 35 år i kommunen har dette vært betraktet som en vei staten skal ha ansvaret for, fordi busstoppet er på fylkesveien, forklarer han.

Veivesenet påpeker på sin side at gangveien er på kommunal grunn, noe Gundersen medgir er korrekt. Han innrømmer at det er mulig ingen har stelt med veien på de 35 årene.

– Jeg så engasjementet på Facebook. Da jeg kjørte forbi der i dag så jeg at mye hadde blitt fjernet av dette positive tiltaket. Vi må skryte over det som har blitt gjort, så skal vi sørge for den siste finishen.

Han beklager overfor dem som har hatt problemer med gangveien.

– Denne har ikke lagt inne på kartet over veiene vi skal drifte. Det skal vi sørge for å fange opp for ettertiden og sørge for at den skal bli presentabel.

Jan og Bjørg Inger klarer ikke å få fullrost de to frivillige nok.

– Det er helt utrolig at det finnes så snille folk. Fantastisk.

