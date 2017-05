Slagsvold Vedum (Sp): - Forundret over at Frp ikke prioriterer bompenger

ANNONSE

STORTINGET (Nettavisen): Torsdag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er lite imponert.

- Vi er bekymret for den byråkratiseringen vi har sett i Norge de siste fire årene, med over 1000 flere som jobber bare i departement og direktorat. Det er jo det motsatte av reduksjon, sier Slagsvold Vedum til Nettavsien, og påpeker:

- Det må vi snu, for det er for dyrt å bare bygge opp sentraladministrasjonen som regjeringen har gjort, sier han.

- Prioriterer ikke kjernesaker

Slagsvold Vedum, som selv kjemper for å overta regjeringsmakten til Erna Solberg og Siv Jensen til høsten, etterlyser også Frps kjernesaker.

- Jeg er litt forundret over at Fremskrittspartiet ikke prioriterer noen av hovedsakene sine, som for eksempel bompenger, avgifter og pendling - den typen saker der folk er avhengig av å bruke bil. Det er det ingenting av i budsjettet, sier Senterparti-lederen, og legger til:

- Så det virker som om Frp er litt slitne, egentlig, at Siv Jensen er sliten når de glemmer kampen mot byråkrati og kjernesakene sine, sier han.



- Ingen ting til distriktene



Distriktspartiets leder savner også mer satsing på distriktene.

- Det er desverre den samme kursen i forhold til sentralisering som det har vært i alle andre opplegg fra Frp og Høyre, sier Slagsvold Vedum.

- Så her er det lite satsing på distriktene, slik du ser det?

- Det er ingenting, tror jeg. Nå har jeg prøvd å lete litt, og det var noen penger til ulvetiltak, men det er vel mer for å kompensere fordi de har tilført så mye ulv. Distrikt har ikke vært noen hjertesak for denne regjeringa, og dette budsjettet er et nytt eksempel på det, sier han.

Ap: - Det som bekymrer oss



Heller ikke Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, er fornøyd med det hun ser i det reviderte budsjettet.

IKKE FORNØYD: Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, karakteriserer tiltakene regjeringen kommer med overfor de arbeidsledige, som smuler.

- De legger fram et revidert nasjonalbudsjett hvor de forteller oss at det er noen ting som begynner å se litt lysere ut i norsk økonomi. Det er selvfølgelig veldig positivt, men det som bekymrer oss mest, er at andelen nordmenn som er i jobb har gått ned de siste årene, sier Marthinsen til Nettavisen, og understreker:

- Det er noe av det vi har vært redd for hele veien. Det betyr at det er flere som melder seg permanent ut, sier hun.

Marthinsen etterlyser flere tiltak fra regjeringen mot arbeidsledigheten.

- De kommer med litt på tiltaksplasser, og en litt forsterket innsats overfor langtidsledige, og det er helt nødvendig. Men det er smuler i det store og det hele, konsterer hun.

