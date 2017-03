Slagsvold Vedum: - Skal bli tredje størst i Norge

ANNONSE

STORTINGET (Nettavisen): - Vi håper at vi blir et av Norges tre største partier. Det er målet vårt, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, til Nettavisen.

Slagsvold Vedum smiler bredt, noe han har god grunn til. For på enkelte meningsmålinger har partiet hans nå en oppslutning på over 10 prosent.

- Har dere rett og slett kommet for tidlig i form?

- Politikk er jo ikke en idrettsgren. Vi må bare si det vi mener vi, og så er det velgerne som avgjør det. Nå vil enkeltmålinger gå litt opp og ned, men snittet vårt har hele tiden gått opp de siste par årene. Det er ikke noe bedre utgangspunkt for en valgkamp enn det, vedgår Sp-lederen.

- Sponser Rema-Reitan



Nå er målet hans å kaste Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) ut av regjeringskontorene, og å bli så store at de selv får regjeringsmakt.

- Vi har ikke sagt noe tall, men vi har hatt et langsiktig mål inn i 2019 om å bli større enn Fremskrittspartiet. Når vi i målinger etter målinger ser at vi er jevnstore, og i en måling har sett at vi er større, så må vi bare ha det som et veldig ambisiøst mål. For halvannet år siden så det nesten helt umulig ut, men nå har det begynt å bli mulig, sier Slagsvold Vedum.

- Så nå tror du at dere vil bli større enn Frp allerede til høsten?

- Ja, vi har troa på det. Det er et hårete mål, sier han, og påpeker:

- Poenget med det er ikke at partiet heter Frp, men grunnen er at vi mener at dagens regjering har ført en voldsom sentraliserende politikk. Og at de 50 rikeste har fått 1 milliard i skattekutt, mens avgiftsøkningene på drivstoff var på 1,2 milliarder. Så hver gang du fyller drivstoff er det en dugnad for å gi skattekutt til Rema-Reitan og Stein Erik Hagen, og det er vi imot, sier han.

- Regjering med Ap



Til helgen starter Senterpartiets landsmøte i Trondheim, der partiet skal vedta de neste årenes politikk.

Slagsvold Vedum er ikke tvil om hvem han da vil sitte i regjering med.

- Når dagens Frp/Høyre-regjering fører en så sentraliserende politikk som de gjør, så ønsker vi en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering, sier han.

- SV er helt utelukket?

- Vi har vært opptatt av det vi vil, og vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-regjering, gjentar Sp-lederen overfor Nettavisen.

Han vil heller ikke ha noen samarbeidsavtale med SV.

- Skulle vi hatt en samarbeidsavtale med for eksempel SV, så binder vi oss alt for mye opp til et parti. Det kan være enkeltsaker der man kan ha flertall med Høyre, og andre saker kan det være flertall med KrF, sier han.

- Vi stiller ikke krav

Og mens SV på sitt landsmøte vedtok flere ultimate krav til en regjering med Ap, ønsker ikke Slagsvold Vedum å gjøre det samme.

- SV får gjøre sine vedtak, men vi kommer ikke til å komme med slike ultimatum, sier han.

- Hva blir de viktigste sakene for dere i valgkampen?

- Det aller viktigste blir å ha tjenester nær folk, om det gjelder politi, sykehjem eller skole. Den grunnleggende troa på at det er lurt å bruke hele Norge, og ha tro på nærhet. Fordelingspolitikken er også veldig viktig for oss, at folk som tjener mellom 300.000 og 600.000 skal få skattekuttene, og ikke de som har aller mest fra før, sier Slagsvold Vedum.

- Grunnleggende arrogant



Han sier det også det blir viktig for Senterpartiet å forsvare norske interesser og eierskap, samt å satse mer på Forsvaret og Heimevernet.

- Vi må ta folk på alvor. Vi mener det er grunnleggende arrogant at det skal sitte folk i Oslo og mene at man vet så mye bedre enn de som bor i den enkelte kommunen. Da må vi lytte til den lokale folkeviljen, sier Slagsvold Vedum, som sammen med Ap lover reversering av tvangssammenslåinger av kommuner.

- Der er vi helt tydelig, og det har vi vært hele veien, sier han.

