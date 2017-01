Slakter Ernas nyttårstale

ANNONSE

- Rekordhøy arbeidsledighet med 135.000 arbeidsledige løses ikke ved å be de ledige lene seg mer fremover. Erna burde i stedet begynne med seg selv, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) til Nettavisen.

Det Trettebergstuen reagerer på, er statsminister Erna Solbergs nyttårstale, der hun uttalte at «vi alle må lene oss litt mer fremover».

«Og la oss tenke over om vi selv kan ta et initiativ. Innen frivillighet, på arbeidsplassen eller som gründer», sa Solberg i talen.



- Det er absurd



1. nyttårsdag uttalte også næringsminister Monica Mælands (H) at langtidsledige må «komme seg ut og ta grep» i det nye året.

Trettebergstuen mener det er «absurd» at regjeringen bruker pekefinger.

KREVER HANDLING: Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen mener regjeringen gjør for lite for å få ned arbeidsledigheten.

- Gjennom jula, og hele regjeringsperioden, har vi gang på gang sett Erna og hennes statsråder gå ut med oppfordringer og pekefinger i kampen mot ledigheten til alle andre enn seg selv. Det er absurd at regjeringens løsning på den rekordhøye ledigheten og rekordlave jobbveksten er å gi skattekutt i milliardklassen til de rikeste, mens de ledige skal «komme seg ut og ta grep», sier hun.

- Skyver problemet nedover



Trettebergstuen etterlyser handling fra regjeringen.

- Rekordhøy ledighet er ikke et individuelt problem som kan løses av kun den enkelte ledige, det er et nasjonalt problem som trenger en regjering som tar ansvar, ikke skyver det nedover, sier Ap-politikeren.

Hun påpeker samtidig at arbeidsledige må gjøre det de kan for å komme i arbeid, men at regjeringen også må gjøre mer.

- Det trengs politisk handling. Nok en gang ser vi at statsministeren og regjeringen gir råd fremfor å handle politisk, sier Trettebergstuen.

- Mindre ledighet med Ap

Hun mener ledigheten rett og slett ville være lavere med Ap i regjering.

- Faktum er at med Ap i regjering ville ledigheten i Norge vært lavere. I vårt alternative budsjett har vi satt av over én milliard til ekstraordinære tiltak overfor Sør- og Vestlandet, tiltak som raskt ville gitt flere arbeidsplasser, sier Trettebergstuen.

Trettebergstuen viser til at det under Stoltenberg-regjeringen ble skapt over 350.000 nye arbeidsplasser i Norge, to tredjedeler i privat sektor.

- Nå, til tross for rekordhøy offentlig pengebruk, skapes det knapt jobber i Norge. Og blant de få nye som skapes, kommer to tredjedeler i offentlig sektor. Da er det stusselig at statsministeren og næringsministeren bare bruker tiden sin på å vise pekefinger til de ledige fremfor å faktisk gjøre sin egen jobb først, sier hun.