Slår sammen kommuner - grenser ikke til hverandre

Det er flertall på Stortinget for å slå sammen Flora og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane, men det spesielle er at kommunene ikke grenser til hverandre.

Kommunen som ligger mellom, Bremanger, slipper nemlig å bli tvangssammenslått med de to kommunene, som nå får navnet Kinn.

NEI TIL TVANG: Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp), sier de ikke ønsket mer tvang nå, og derfor slår sammen to kommuner som ikke grenser til hverandre.

- Kjærlighet uten grenser, konstaterer kommunalkomiteens leder, Helge André Njåstad (Frp), overfor Nettavisen.

Kommunesentrene i kommunene, Florø og Måløy, ligger 10 mil fra hverandre. Det betyr en reisetid på 2 timer og 20 minutter.

- Ønsker ikke mer tvang



Torsdag ble det enighet i Stortingets kommunalkomité om å kutte antall kommuner fra 428 til 354, med tvang i elleve av tilfellene.

- Vi ble enige om et fåtall situasjoner der Stortinget skulle skjære gjennom, og for vår del er vi fornøyd med å få antallet kommuner ned til 354. Vi ønsker ikke å bruke mer tvang i dag, sier Njåstad.

Han understreker også at Flora og Vågsøy ønsket å slå seg sammen, selv uten Bremanger.

- Så vi lyttet til de lokale prosessene. De er åpne for å ta Bremanger med, men ikke med tvang. De var veldig tydelige på det, sier Frp-politikeren.

- Må svare for det selv



- Men det ser jo litt komisk ut på kartet?

- Når vi inviterer til en kommunereform med lokale prosesser, så må kommuene svare for de type kommuner vi får. Vi registrerer at de ønsket det selv, og da skal ikke jeg sitte i Oslo og si at de ikke får lov til det, sier han.

En endelig avgjørelse skal fattes av Stortinget 8. juni.