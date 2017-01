Slik blir det nye politi-kartet

ANNONSE

OSLO (NTB, Nettavisen): - Vi har smurt politiressursene for tynt ut over landet, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård da han innledet på en pressekonferanse fredag.

126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder.

Det kommer fram i den endelige kuttlista i nærpolitireformen. I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I tillegg blir sju nye tjenestesteder opprettet.

De få påplussingene er også den eneste endringen som er gjort. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

- Vi har lagt på fire lensmannskontorer i forhold til lista fra politimestrene, sier Humlegård.

Grane og Hatfjelldal (Nordland), Tysvær (Nordland), Smøla (Møre og Romsdal) og Drangedal (Telemark) lensmannskontor videreføres.

Det nye kartet har tolv politidistrikter og 221 tjenestesteder.

Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

Det har kommet inn rundt 400 høringsuttalelser til Politidirektoratet, som har beslutningsmyndighet i denne saken.

