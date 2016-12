ANNONSE

Det blir finest vær på Østlandet, ellers en del byger, melder Meteorologisk institutt i en oppdatert rapport om været nyttårsaften.

Østafjells er det ventet opphold og lite skyer mellom klokka 18 og 02 lørdag. På Vestlandet sør for Stad ventes det noen sluddbyger og snøbyger i fjellet. Nord for Stad er det meldt sludd og snø på nyttårsaften. Her er det knapt noen vits å hamstre inn dyre nyttårsraketter, skal vi tro værvarselet.

I Nordland og Troms venter meteorologene på Blindern mest oppholdsvær, mens det er ventet noen snøbyger helt nord i Finnmark.

Lørdag ventes det sterk vind i Møre og Romsdal og i Trøndelag, ifølge et obs-varsel fra Meteorologisk institutt.

Det er varslet periodevis sørvest liten til full storm på kysten med vindkast mellom 25-30 meter i sekundet i indre strøk.

