Slik blir været over hele landet i helgen

ANNONSE

Tippeligaens første spark på ballen tas på Kristiansund Stadion lørdag. Banen kan fort bli av det bløte slaget, siden det ifølge meteorologen trolig vil regne en del i Møre og Romsdal fram til kampstart.

Norsk og utenlandsk fotball kan du lese alt om her!

Torsdag vil riktignok starte fint i fylket, men det kommer regn fra torsdag ettermiddag. Det verste vil likevel være over når dommeren blåser i gang kampen mot Molde klokken 18. Vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt, sier til NTB at temperaturene trolig vil ligge rundt ti grader i Møre og Romsdal i helgen.

Her kan du sjekke været!

I Trøndelag ser det forholdsvis greit ut fram til helgen. Enkelte byger vil passere fylket de nærmeste dagene, men når Rosenborg tar imot Odd søndag vil det være tørt på Lerkendal.

– Det bør være god sjans for oppholdsvær og det blir forholdsvis mildt. Vi snakker om temperaturer opp mot åtte grader i helgen, sier Thyness.

Mildt, men fuktig

På Vestlandet ventes det klassisk vestlandsvær.

– Her er det regn på lørdag og det er regn ganske høyt til fjels. Det blir regn opp på Finse. Det er ganske mild luft så vi tror det blir et par tre grader og regn på Finse på lørdag.

Også dagene fram til helgen er det for det meste regn i vente. Det kan bli enkelte pauser i nedbøren på slutten av lørdagen, før det kommer regn og yr søndag.

Selv om det kommer en del regn vil temperaturene ligge litt over ti grader.

Skredfare

I Troms og Finnmark har det de siste dagene kommet en god del snø. Onsdag var det 90 centimeter med snø i Tromsø, og det er mulighet for at det kommer et nytt lass med snø i løpet av torsdag. Snøværet gir seg i løpet av fredag, men vintertemperaturene vil holde seg.

På Alfheim stadion i Tromsø må publikum håpe at spillet varmer mer en gradestokken. Det ventes minus seks grader i Tromsø i helgen når T. I. L tar imot Brann til kamp søndag.

Ifølge Thyness er det ikke snakk om at snøen smelter med det første.

– Det er tørr snø. Det blir ikke slaps, men det holder seg med tørrsnø en uke framover, sier hun, og advarer samtidig mot snøskredfaren som fortsatt er høy i Nord-Norge.

– Det er mye snø, og det har lagt seg i fonner, og det har gått en del snøskred. Men snøskredfaren er ikke over selv om været blir bedre. Man må være litt obs når man skal ut og nyte helgen, for det kan man fint gjøre i nord, men tenk skredfare, sier hun.

Fin helg

I Nordland klarner været opp torsdag og det ser ut som det blir forholdsvis fint vær fram til lørdag. Da kommer det et lavtrykk seilende sørfra, og det kan komme noe nedbør. Dette vil komme som regn i lavere strøk og snø i fjellet.

– Det kan godt hende at områdene nord for Bodø får ganske lite nedbør, og i all hovedsak en fin helg, sier Thyness.

– Men områdene sør for Bodø vil få nedbør og skyer inn natt til lørdag.

Varmt

Det beste været kommer østafjells. Dersom det skulle komme noe nedbør, vil det i så fall bli veldig lite.

– Det blir ingen knallhelg, i alle fall ikke lørdag. Da ser det grått ut, sier meteorologen.

Søndag kan det finne på å bli bedre. Da har vi mulighet for å se litt sol igjen. Det blir opp mot tolv grader, og enda mer dersom sola melder seg. Da kan vi se 15-tallet på gradestokken. Størst mulighet for dette er det i lavlandet langs Oslofjorden.

Dermed ser det forholdsvis lovende ut rent værmessig når lagene på østlandet tar imot sine motstandere søndag. Mandag tar Vålerenga imot Viking, og også da ser det ut til at det blir pent vær i hovedstaden.