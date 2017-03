Slik vil Erna Solberg vinne valget

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Torsdag ettermiddag åpnet statsminister og Høyre-leder Erna Solberg Høyres landsmøte på Gardermoen.

Dermed startet Solberg for alvor valgkampen og sin egen kamp for å få beholde statsministerstolen etter høstens stortingsvalg.

- Hvordan skal du klare å vinne valget?

- Det skal jeg gjøre med bakgrunn av at jeg mener at Høyre har absolutt best politikk, og at vi har vist at vi kan gjennomføre, sier Solberg til Nettavisen.

- Vi har levert valgløftene



Solberg mener regjeringen har klart å innfri sine valgløfter.



- Vi hadde noen viktige valgløfter i 2013. Vi skulle ha et lærerløft knyttet til etter- og videreutdanning av lærere, og en femåring lærerutdanning - og det har vi gjennomført. Vi skulle bygge mer vei og jernbane, og vi har gjennomført det. Vi skulle sørge for å redusere skattene, både for vanlige folk, men ikke minst på investeringer i norske arbeidsplasser. Det har vi gjort i denne perioden. Vi har også tatt et stort løft for psykisk helse og for rusomsorgen, og fått helsekøene til å gå ned, ramser statsministeren opp.

Hun tror dette gir dem troverdighet foran høstens skjebnevalg.

- Det gir oss troverdighet, og så har vi mange viktige saker for fremtiden. Og det går i den retningen som jeg sa i min landsmøtetale, at vi må skape flere jobber og sørge for at folk får være med i arbeidsmarkedet i årene framover, selv om kvalifikasjonskravene blir større, sier Solberg.

- Bedre an enn andre regjeringer



- Men i flere av meningsmålingene i det siste har det vært et rødgrønt flertall. Bekymrer det deg?

- Det er sånn at det mest slående med de fleste av disse meningsmålingene, er at det egentlig er et ganske godt grunnlag for den regjeringen som er i dag. Selv om vi har ligget tett, og de har ligget litt bedre enn oss på venstresiden, så har vi ligget bedre an enn det mange andre regjeringer har gjort før på det samme tidspunktet, svarer Solberg, og vedgår at de har en tøff jobb foran seg:

- Jeg vet at vi må brette opp ermene, vi må ut og slåss, snakke med velgere og vi må si at det er vi som har svaret, sier hun til Nettavisen.

Solberg sparker samtidig mot sin hovedmotstander, Arbeiderpartiet, som hun mener mangler svar på viktige spørsmål.

- Vi må få velgerne til å tenke over hvilke svar Arbeiderpartiet egentlig leverer - og hvilke svar Senterpartiet leverer. For de har jo ikke svar på utfordringene, det er primært kritikk, hevder hun.

Fnyser av valgforsker



Valgforsker Johannes Bergh, ved Institutt for samfunnsforskning, understreker imidlertid overfor Nettavisen at Solberg har oddsene mot seg.

- Det som er en utfordring for alle regjeringer som skal forsøke å bli gjenvalgt, er at velgerne ofte går litt lei av en sittende regjering, sier Bergh.



Det kan være dårlig nytt for Solberg og hennes regjering.

- Ofte har velgerne en tendens til å stemme på opposisjonen nesten uansett, selv om de er fornøyd med en sittende regjering. Det er en generell tendens at velgerne alltid ønsker seg noe nytt, sier forskeren.

- Valgforskeren påpeker at du har oddsene mot deg siden sittende regjeringen sjeldent blir gjenvalgt. Hva tenker du om det?

- Det skal vi ta som en utfordring. Det viktigste med valgforskere er at de er som mange andre eksperter, de er gode på å si noe før og så er de enda bedre på å forklare hvorfor de tok feil etterpå, sier Solberg lurt.

- Jeg er klar for fire nye år



I sin landsmøtetale sa Solberg at valget til høsten blir et retningsvalg.

- Stortingsvalget i 2017 blir et historisk viktig valg. Norge befinner seg i brytningenes tid. Vi står i overgangen fra fossilsamfunnet til lavutslippssamfunnet. Vi skal ta vare på en større andel eldre enn tidligere, sa hun, og slo fast:

- Jeg er klar for fire nye år som Norges statsminister.

Dersom Solberg klarer å beholde makten til høsten, vil hun bli historisk fordi en Høyre-regjering aldri er blitt gjenvalgt.

Høyres landsmøte på Gardermoen varer til søndag.



