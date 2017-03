Slik vil Siv Jensen få flere innvandrerkvinner ut i jobb

ANNONSE

ØKERN (Nettavisen): Fredag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram perspektivmeldingen sammen med statsminister Erna Solberg (H).

Økt innvandring, og en lavere oljepris, gir Jensen hodebry.

- Oljeprisen kommer til å være varig lavere enn det vi har vent oss til. Det andre er at avkastningen fra oljefondet kommer til å endre seg noe, så det kommer ikke til å vokse like fort som det har gjort, sier Jensen til Nettavisen etter å ha lagt fram dommen over norsk økonomi.

- Må jobbe lenger



Samtidig vil det bli stadig flere eldre i Norge, og kostnadene til pensjoner og helseutgifter, vil øke kraftig. Et regnestykke som ikke går opp på sikt.

- Det fjerde er økt proteksjonisme, og det er jo en særlig utfordring for en liten og åpen økonomi som Norge. Vi er helt avhengig av å få eksportert alle varene som vi produserer, for vi produserer mye mer enn det vi kommer til å kunne konsumere og bruke selv, sier Jensen.

- Men hva er du mest bekymret for i perspektivmeldingen?

- Utgangspunktet vårt er veldig godt. Det handler om at vi skal ha trygge velferdssamfunn og videreutvikle det framover. Da handler det om å legge til rette for at flere kan komme inn i arbeidslivet, at flere kan jobbe lenger og at vi kan stå lenger i jobb, sier hun, og legger til:

- Samtidig må vi fortsette arbeidet med reformer, sånn at vi får mest mulig ut av skattebetalernes penger. Vi må stille strengere krav til resultater, og gjør vi det, så frigjør vi også et større handlingsrom som kan gå til å trygge velferden vår, sier finansministeren.

- Må lære språk



I perspektivmeldingen legger regjeringen fram et innvandringsregnskap, der det påpekes at en mannlig ikke-vestlig innvandrer i gjennomsnitt mottar 6 millioner kroner i netto overføringer fra det offentlige gjennom livet. Tilsvarende tall for en norskfødt mann er 1,9 millioner.

- Du har påpekt at innvandringen har mye av skylda for økte forskjeller i Norge. Hva legger du i det?

- Det handler om at veldig mange som har innvandret til Norge, ikke er i arbeid. Og uten arbeid har man mindre tilknytning til det norske samfunnet, derav også mange barn som vokser opp i fattigdom fordi foreldrene deres ikke er i jobb, sier Jensen til Nettavisen, og påpeker:

- Klarer vi å øke sysselsettingen av innvandrere inn i det norske arbeidsmarkedet, så vil det være et veldig positivt bidrag til norsk økonomi framover.

- Men hvordan skal dere klare å få flere innvandrerkvinner i arbeid?

- Det handler om språkopplæring og kvalifisering, men det kommer til å bli helt avgjørende at vi lykkes med det framover. Da handler det om god integreringspolitikk, språkopplæring og kvalifisering, sier hun.

