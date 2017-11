Slo til kvinnelig ansatt under kioskran i Oslo

Politiet søker etter to menn etter kioskran på Sandaker.

Politiet i Oslo søker etter to menn etter et ran av en kiosk på Sandaker i Oslo lørdag kveld.

En kvinnelig ansatt ble slått under ranet og skal være påført en kuttskade i en hånd. Ifølge politiet ble det observert en kniv under ranet.

- Vi har et signalement på to menn i parkasjakker uten pels. Det skal være to menn av utenlandsk opprinnelige, muligens afrikanere, men dette er usikkert. Vi har patruljer i området som søker etter de mistenkte, sier operasjonsleder Thor Grøttum til Nettavisen klokka 20.30.

De to mennene skal være i alderen 25 til 30 år.

Kiosken ligger ifølge politiet på Sandaker Senter. Ranerne skal ha fått med seg penger.

