– Bilentusiastene har etterspurt det lenge, og jeg er glad for at det nå blir mulig å søke om å få tildelt personlige kjennemerker i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fra torsdag 15. juni klokken 11 kan man søke om å få tildelt slike kjennemerker på vegvesen.no.

– Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Et forbud mot personlige kjennemerker er unødvendig, og det er gledelig at vi nå kan tilby dette til bilentusiastene, sier Solvik-Olsen.

Overskudd til trafikksikkerhet

Bileiere kan nå søke om en personlig bokstav- og tallkombinasjon, som de vil få enerett til for en periode på 10 år av gangen. Prisen for personlige kjennemerker blir 9000 kroner, og over­skuddet skal gå til trafikksikkerhetsformål.

Biler som innvilges personlig kjennemerke, vil fortsatt være tilknyttet et vanlig kjennemerke, blant annet av hensyn til toll og avgiftsberegning og eventuell bruk i utlandet.

Det er visse begrensninger i retten til å velge tegnkombinasjon på personlig kjennemerke, blant annet for å unngå tegn­kombinasjoner som er støtende eller til ulempe for noen, for eksempel på grunn av misbruk av firmanavn. Det er bileieren som er ansvarlig for at den valgte tegn­kombinasjonen er i orden i den sammenheng.

Det kan være vanskelig med automatisk avlesning av personlige kjennemerker. Det er derfor satt et krav om bombrikke ved bruk av slike kjennemerker.