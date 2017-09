Sønn siktet for drapsforsøk på faren etter påkjørsel i Ås

En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøk etter at han ifølge politiet kjørte på sin egen far med en lastebil i Ås. Faren har kritiske skader.

Påkjørselen skjedde i Ås i Akershus i 19-tiden torsdag.

– Vi mener at han har kjørt på en annen person med vilje. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, sier politioverbetjent Silje Stokken Uppheim til NTB fredag formiddag.

Faren, som er i 70-årene, er innlagt på Ullevål sykehus. Skadene ble først betegnet som kritiske, men ble senere omtalt som mindre alvorlige.

– Fredag morgen fikk vi beskjed fra sykehuset om at tilstanden er blitt mer kritisk igjen, sier Uppheim.

Flere personer er avhørt i saken, og politiet jobber med å avhøre flere. Det skal i flere år ha vært en konflikt innad i familien.

– Vi er godt kjent med disse konfliktene, men ønsker ikke å si noe mer om bakgrunnen, sier Uppheim.

Noen timer før påkjørselen rykket politiet ut til samme område etter at en annen person i familien hadde utløst en voldsalarm. Det har tidligere vært et besøksforbud mellom noen av familiemedlemmene, men dette var ikke lenger gjeldende.

