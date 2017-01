Snøras og uvær stenger veier i Nord-Norge

ANNONSE

Veien blir trolig stengt til lørdag morgen etter at det har gått i alt fire ras på Sennalandet, melder avisen iFinnmark.

Uværet har herjet Nord-Norge både torsdag og fredag, og flere veistrekninger i regionen er stengt.

Det er også innført kolonnekjøring på en rekke strekninger, og ferjeavgangene på flere strekninger er innstilt.

Meteorologisk institutt melder om kraftig vind i hele Nord-Norge fredag. Det er observert opptil 30 sekundmeter i kastene flere steder, noe som tilsvarer sterk storm. Statens vegvesen varsler om svært vanskelige kjøreforhold flere steder på grunn av snø, is og vind.

Ingen tvil om at det er mange kraftige snøbyger i #Finnmark! (De hvite flekkene på satellittbildet). Ruskeværet fortsetter lørdag. pic.twitter.com/zU0jDOX7g5 — Meteorologene (@Meteorologene) 20. januar 2017

Fare for ras

Også i Nordland melder politiet om vanskelige kjøreforhold flere steder, blant annet på grunn av snøfokk. Fare for ras er dessuten en hyppig årsak til at det vurderes som for utrygt å ferdes på flere veistrekninger i fylket.

På E6 over Saltfjellet og på fylkesvei 183 over Beiarfjellet er det fortsatt kolonnekjøring inntil videre, mens E10 over Bjørnfjell er stengt på begge sider av grensen på grunn av uværet.

Politiet i Salten gjør oppmerksom på at veiene er svært glatte: «Vi vet det er glatt mange steder i Salten. Alt av tilgjengelige strø- og brøytemannskaper er ute og gjør det de kan. Kjør forsiktig», skriver politiet på Twitter.

I Troms er det innført kolonnekjøring på E6 over Kvænangsfjellet.

Får matbonger

Fra torsdag kveld har flere passasjerer sittet værfast på Tromsø lufthavn, melder NRK. De ventende passasjerene har fått utdelt matbonger etter hver kansellering. Flyselskapene SAS og Norwegian kan melde om store forsinkelser inn og ut av Tromsø, ifølge Nordlys.

Det dårligere været har også ført til at hurtigruteskipet MS Kong Harald har kansellert seileiingen på strekningen Hammerfest-Kirkenes, og at skipet legger til havn i Alta i påvente av bedre vær. Ombord er det 294 gjester, hvor av 150 gjester er berørt av kanselleringene, melder avisa.