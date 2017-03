Snøstorm på Sørlandet i helgen: - Kan du reise hjem fredag, bør du gjøre det

ANNONSE

Det er ventet en halv meter snø i Agder og Telemark i helgen, og meteorologene advarer mot været som kommer.

det er meldt både snøstorm og vanskelige kjøreforhold.

Det er dårlig nytt for de som avslutter vinterferien denne helgen.

- Rundt en halv meter snø ventes i Agder og Telemark fra lørdag til mandag. Mest nedbør i lavereligende strøk, opplyser meteorologisk institutt.

Dra hjem fredag



For de som har ferie eller er på fjellet i helgen, anbefales å reise hjem fredag. For den tidligere meldte nedbøren går i løpet av lørdagen over i en snøstorm.

Utover lørdagen kan du ikke regne med å komme deg over fjellet i Sør-Norge problemfritt, skriver TV 2.

Det dårlige været trekker nordover, og også Møre og Romsdal og Trøndelag vil utpå kvelden oppleve kuling. Kysten Kristiansand til Stavanger får sterk kuling hele søndag.

– Natt til søndag øker vinden på til full storm sør i Langfjella og langs kysten i sør. Vinden blir aller sterkest søndag formiddag, sier Ynnesdal.

Snøskredfare



Det kommer til å blåse liten storm og sterk kuling helt til mandag kveld.

- De som har planlagt en siste fin skitur søndag bør også revurdere planene. Været i seg selv gjør det uforsvarlig å legge ut, i tillegg til at vind og snø øker skredfaren, sier forteller Storm-meteorolog Ina Ynnesdal til TV 2.

Fredag og lørdag er det betydelig snøskredfare i fjellet i sør. Det gjelder også Svalbard.

Penest i nord



I resten av landet blir det derimot stort sett fint vær. I Nord-Norge får de sågar det meteorologen kaller «sjeldent pent».

Ferske tall fra meteorologene viser at kald og snørik vinteren har glimret med sitt fravær mange steder i landet. I Nord-Norge har det vært den våteste vinteren som noensinne er registrert, skriver yr.no.

Fra tirsdag er det slutt på snøvær og uvær, men det er usikkert hvordan et nytt lavtrykk vil påvirke værsituasjonen.

VINTERFERIE: Noen steder i alndet avsluttes vinterferien denn euken. Publikum bes om å tenke sikkerheten i fjellet.