Sol og sommer i nord - pøsregn i sør

AUF-erne som skal på Utøya bør pakke et tørt skift og forsikre seg om at teltet er vanntett. Det er Nord-Norge som får avslutte uka på ekte sommerlig vis.

– Det er de tre nordligste fylkene som blir helgas værvinnere, resten av landet må belage seg på ustabilt vær, torden og regnbyger, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt til NTB.

Hun beskriver været som er ventet i Nordland, Troms, Finnmark og muligens den nordligste delen av Nord-Trøndelag som typisk «fine sommerdager» – med fralandsvind og lite eller ingen nedbør. Fralandsvind representerer godvær fordi den forhindrer tåke og lavt skydekke, som eller ville kunne kjøle ned og ødelegge ellers fine sommerdager.

– Det ser ut til at det fortsatt er et par sommerdager igjen i nord. Temperaturen kommer nok over 20 grader, sier Thyness.

Vått på Utøya



Mot slutten av uka braker det dessuten løs med sommerleirer for politisk ungdom på så vel høyre- som venstresiden. Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom, AUF og Grønn Ungdom holder sin tradisjonelle politikkverksteder denne uka.

Mens AUF-erne nok en gang reiser ut til Utøya, setter de tre andre ungdomspartiene kursen sørover. Og de sistnevnte gjør nok klokt i det, i og med at det er her været har størst muligheter for å bli tålelig bra innenfor rammene Thyness tegner opp.

– Sørlandet blir veldig vått på torsdag, men når det været har passer, t vil fuktighetssonen flytte seg lenger nord. Hvis vi skal utrope Nord-Norge til værvinneren, ligger Sørlandet an til å komme på en fin andreplass, i hvert fall når vi snakker om helga, sier hun.

På Utøya derimot må AUF-erne regne med at de ganske sikkert blir våte. De får den samme værtypen som Østlandet har hatt de siste dagene, og det innebærer overhengende fare for regnbyger og svært ustabilt vær.

Fuktig Øya-åpning

Sør i landet – som hos meteorologene betyr Trøndelag-fylkene og nedover – kommer været både denne uka og neste til å ligne veldig på det vi har opplevd de siste par dagene: Stabilt ustabilt, bygevirksomhet og muligheter for torden.

Det betyr blant annet at folk som skal på Øyafestivalen åpningsdagen onsdag, må regne med regn – men heldigvis ikke et sammenhengende regnvær fra et heldekkende og uniformt grått skydekke.

– Det blir byger, altså regn fra enkelte skyer med åpen himmel rundt seg, sier Thyness.

Og hun lover stigning i programmet, i hvert fall værmessig. Været blir gradvis bedre utover i neste uke, slik at avslutningsdagen lørdag kan blir riktig så god og varm, selv om åpning bli fuktig og kjølig.

