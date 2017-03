Statsminister Erna Solberg på Høyres landsmøte på Gardermoen torsdag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Solberg: – Stortingsvalget i 2017 blir et retningsvalg

Statsminister Erna Solberg vil at Høyre skal gå til høstens valg som et grunnleggende optimistisk parti. Hun mener dessuten valget blir et retningsvalg.