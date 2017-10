Og Jonas Gahr Støre har aldri vært mindre populær.

Det viser en meningsmåling som er utført for NRK. 50,2 prosent av befolkningen mener at Solberg er best til å lede landet. 34,8 prosent mener det samme om Støre.

- Så hyggelig. Det er oppmuntrende å vite at man har folket i ryggen, sier Solberg. Hun er likevel forberedt på at oppslutningen om henne kan gå opp og ned.

- En statsminister må ta vanskelige valg og stå for saker som ikke alle er begeistret for. Da vil oppslutningen gå opp og ned, sier hun.

Jonas Gahr Støre påpeker at Arbeiderpartiet fremdeles er det største partiet, men sier han forstår at Solberg er så populær etter valgseieren.

