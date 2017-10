Solberg: Norge vil ikke undertegne FN-traktaten mot atomvåpen

Statsminister Erna Solberg sier at sier ICAN er en verdig vinner av fredsprisen, men at Norge ikke undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen

– Jeg vil først og fremst gratulerer ICAN med Nobels fredspris for 2017. ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen. Det er en fortjent pris, sier Solberg.

Hun understreker det Den Norske Nobelkomité la vekt på, at det er helt åpenbart at en atomkrig vil få katastrofale, humanitære følger.

– Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.

Solberg forsvarer likevel regjeringens beslutning om at Norge ikke skal signere FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen.

– Norge deler ambisjonen og ønsket om en verden fri for atomvåpen. Men det er også sånn at Norge ikke kommer til å undertegne avtalen gjort i FN. Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier Solberg.

Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.

– Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.

Endringsforslag! Til neste gang Norge tar ordet i FN. Vi må ta et klarere standpunkt mot atomvåpen @Utenriksdept @erna_solberg pic.twitter.com/jUE9KacUQ7 — Sara Nes (@saraknes) October 3, 2017

