Solberg reagerer på Støres «mistenkeliggjøring»

ANNONSE

Jonas Gahr Støre sa dette under Arbeiderpartiets landsmøte i helgen.

– Det er veldig sjelden at vi i norsk politikk tillegger folk motiver de ikke har. Jeg er forbauset over at Ap gjør det. Jonas Gahr Støre må være klar over at vi har et engasjement for å redusere forskjellene i Norge og vi mener vi har mye bedre politikk for å gjøre det, sier Solberg til NTB, etter å ha talt til Høyres sentralstyre mandag.

Solberg sier hun lenge før hun ble statsminister holdt foredrag om hvorfor et samfunn bør ha små økonomiske ulikheter, men påpeker at Høyre og Arbeiderpartiet er uenige om veien for å nå målet

LES også: Bare fire måneder før valget faller Ap som en stein



– For opptatt av systemer

– Støre forsøker å lage en politisk debatt ikke om hva de faktisk vil gjøre, men ved å importere en debatt fra utlandet og mistenkeliggjøre andres motiver. Det er uvant og unorsk, sier Solberg.

Solberg mener kampen mot ulikheter handler om spørsmål som rus og psykisk helsevern, integrering av flyktninger, å skape nok jobber og sikre at folk er kvalifisert for jobbene. Den blåblå regjeringen har gjort mer enn de rødgrønne for å øke kunnskapen og kompetanse, hevder hun. Aps problem er at de har vært dårlige på å ruste enkeltpersoner fordi de er for opptatt av systemene, fastslår hun.

Etterlyser svar

Solberg holdt sin tale til Høyres sentralstyre dagen etter at Arbeiderpartiet avsluttet sitt landsmøtet. Begge hovedrivalene ved høstens valg har dermed fått hvert sitt program som de skal kapre velgere med.

Høyre-lederen er imidlertid lite imponert over leveransen fra Folkets Hus i Oslo.

– Vi har ventet i tre år på at Ap skulle komme med egen politikk. Slik gikk det ikke. Heller ikke etter landsmøtet har Ap svarene på Norges utfordringer. Selv de få reform-ideene partiledelsen hadde foreslått, ble fjernet eller svekket av landsmøtet. Vi ser et Ap som svikter sin historiske rolle som reformparti av frykt for å provosere Senterpartiet. Ap har gått fra reformparti til reverseringsparti, sier Solberg.

Hun advarer om at velferden kan forvitre og mener Ap har vedtatt ett partiprogram som svekker verdiskapingen og arbeidsplasser. Å øke skattene på norske arbeidsplasser, vil kvele den forsiktige bedringen i økonomien, hevder hun.

Selv viste hun til strategier og meldinger regjeringen har lagt fram, om blant annet havrommet, industri, og kompetanse.